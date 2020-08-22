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Dr. Öğretim üyesi Simav: “Türkiye otomotiv ve makine sanayinde önemli rekabet imkânına sahip olacak”

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN DÜN “MÜJDE” OLARAK AÇIKLADIĞI KARADENİZ’DE BULUNAN DOĞALGAZ İÇİN TEKNİK BİLGİLENDİRMELERDE BULUNAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN SİMAV, “BULUNAN DOĞALGAZ ŞİMDİLİK 7 YILLIK İHTİYACIMIZI KARŞILAYACAKTIR. FAKAT MİLLİ SİSMİK GEMİLERİMİZ SAYESİNDE KARADENİZ’DE DE AKDENİZ’DE DE DEVAMI GELECEK VE TÜRKİYE OTOMOTİV VE MAKİNE SANAYİNDE ÖNEMLİ REKABET İMKÂNINA SAHİP OLACAKTIR” DEDİ

Genel 22.08.2020, 11:50
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Dr. Öğretim üyesi Simav: “Türkiye otomotiv ve makine sanayinde önemli rekabet imkânına sahip olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün “müjde” olarak açıkladığı Karadeniz’de bulunan doğalgaz için teknik bilgilendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü Dr. Öğr. Üyesi Osman Simav, “Türkiye otomotiv ve makine sanayinde önemli rekabet imkânına sahip olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirildiğini açıkladı. Fatih Sondaj Gemisinin Zonguldak açıklarında Tuna-1 araştırma kuyusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi. Herkes tarafından sevinçle karşılanan bu haber aynı zamanda doğalgaz ve doğalgaz rezervleri için merak edilen birçok soruyu da beraberinde getirdi. Dr. Öğr. Üyesi Osman Simav ise konuya dair teknik bilgileri paylaşarak merak edilenleri aktardı.

“Yıllık doğalgaz tüketimimiz 50 milyar metreküp”

Dr. Simav öncelikli olarak Türkiye’nin daha önceki doğalgaz ihtiyacının nerelerden temin edildiğine ve kaç yıllık ihtiyacın karşılanacağına değinerek, “Türkiye, kullandığı doğalgazın hemen hemen tamamını Rusya, Azerbaycan ve İran’dan ithal etmektedir. Yıllık tüketimimiz 50 milyar m civarındadır. Bu doğalgazın yaklaşık 15 milyar m’ü konutlarda, 12 milyar m’ü sanayide, 11 milyar m’ü elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bulunan rezerv doğalgazı aynı miktarda kullanmamız halinde 7 yıllık ihtiyacımızı karşılayacağı için önemlidir. Daha da önemli olan Karadeniz’de daha büyük rezervlerin bulunduğunu tahmin ediyorum. Akdeniz’de de önemli miktarda doğalgaz bulunacaktır. Burada önemli olan, Türkiye’nin son yıllardaki edindiği sismik gemiler ile doğalgaz ve petrol arama işini milli şirketimiz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kanalı ile yapmasıdır” dedi.

“Motorin, benzin ve LPG’ye göre düşük bütçeli aynı zamanda insan ve çevreye daha az zarar verir”

Doğalgazın çıkarılma işleminde ilerleyen yıllarda kendi teknolojimizi geliştirmemiz gerektiğini ya da yabancı bir şirket aracılığı ile iş birliği yapılabileceğini de ifade eden Osman Simav, ayrıca çıkarılan doğalgazın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılabileceğini de ifade etti.

Simav sözlerine şu şekilde devam etti:

“Doğalgazın motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanımı mümkündür. Halen Ankara, İstanbul ve diğer şehirlerimizdeki belediye otobüslerinde kullanılmaktadır. Motorin, benzin ve LPG’ye göre çok daha düşük, insan ve çevreye daha az zarar veren egzoz emisyonu çıkarmaktadır. Elektrikli taşıtların yaygınlaşması sürecinde doğalgazlı taşıtların kullanılması geçici bir çözüm olarak uygundur.”

“Cari açığımız kapanacak, cari fazla vermeye başlayabileceğiz”

Son olarak da “Türkiye’nin kendi kaynağından doğalgaz ihtiyacını karşılaması ne kadarlık bir kar elde ettirir” sorusuna da “Önemli bir itici güç olacaktır” cevabını veren Simav, “Bulunan doğalgaz sayesinde cari açığımız kapanacak, cari fazla vermeye başlayabileceğiz. Türkiye Avrupa’ya göre daha yüksek fiyattan aldığı doğalgaz giderinden kurtulacağı için ekonomimize önemli bir itici güç olacaktır. Böylece, Türkiye otomotiv ve makina sanayinde önemli rekabet imkânına sahip olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

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