Dr. Baran için meslektaşlarından tören
EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE KORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜRKEN HAYATINI KAYBEDEN DR. MEHMET ATİLLA BARAN İÇİN MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ.
Ege Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Dr. Mehmet Atilla Baran için meslektaşları tarafından hastane bahçesinde tören düzenlendi.
İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan, pandemi sebebiyle yoğun bakım servisinde çalışan Dr. Atilla Baran, korona virüs nedeniyle yaklaşık 10 gün önce Ege Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Serviste çalışma arkadaşlarının önerilerine karşın, “Yoğuna yatarsam korkuyorum, obezim çıkamam“ deyip yaşama tutunmaya çalışan Dr. Mehmet Atilla Baran, Covid-19’a yenik düşerek bugün yaşama veda etti. 1 ay önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilen Baran’ın ölümü, İzmir sağlık çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı. Öte yandan İzmir Alsancak Devlet Hastanesinde görevli meslektaşları, Dr. Baran için hastane bahçesinde tören düzenledi. Baran’ın fotoğrafının üstüne Türk bayrağı asılırken, masaya önlüğü ve steteskopunun konulduğu görüldü.
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