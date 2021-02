Down sendromlu Ahmet’in oyun parkı hayali gerçek oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 7 yaşındaki down sendromlu çocuk, hayalindeki çocuk parkını inşa eden belediye ekiplerinin çalışmalarına oyuncak kamyonu ile malzeme taşıyarak destek verdi.

İzmit İlçesi Pirceler Mahallesi’nde ikamet eden 7 yaşındaki down sendromlu Ahmet Kan, hayalini kurduğu çocuk parkına kavuşmak için sosyal medya üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ulaştı. Babasının yardımı ile sosyal medyadan hayalini yazan Ahmet Kan’ın mesajını alan Başkan Büyükakın ise gerekli çalışmanın başlatılması talimatını verdi. Down sendromlu Ahmet Kan’ın hayalini hızla yerine getirmek için çalışma başlatan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kan’ın evlerindeki alanda park yapımına başladı. Ekipleri görünce heyecana kapılan 7 yaşındaki Kan ise hızla bahçeye koşarak oyuncak kamyonu ile ekiplerin çalışmalarına malzeme taşıyarak yardımcı oldu. Kan’ın park heyecanını gören belediye ekipleri ise parkı hızla tamamlayarak down sendromlu çocuğun hayalini gerçekleştirdi.

En büyük hayali gerçek oldu

Ahmet’in en büyük hayalinin gerçekleştiğini ifade eden anne Emine Kan, "Ahmet 1,5 yaşında lösemiye yakalandı. Allaha şükür bu hastalığı atlattı. Biz Pirceler mahallesine Ahmet için taşındık. Down sendromlu olduğu için evden çok uzaklaşamıyor. Burada yaşıtı arkadaşı da yok. Mahallemizde parkta yok. Ahmet’in en büyük isteği bir parktı. Bunun için babasıyla sosyal medyadan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a bir mesaj attı. Mesajdan sonra belediyeden bir ekip evimize geldi” dedi.

Oyun aletlerini görünce oyuncak kamyonu ile dışarı koştu

Ahmet’in çocuk mutlu olduğunu ifade eden Anne Emine Kan; “Belediye ekipleri çocuk oyun aletlerini getirince Ahmet havalara uçtu. Sağ olsunlar getirilen aletlerin hepsi Ahmet için özel seçilmiş. Ekipler kısa sürede parkı kurdu. Ahmet’te her dakika abilerine yardım ediyor. Kendine daha önce hediye edilen kamyonunu kum doldurup abileriyle kum taşıyor. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Tüm dünyalar Ahmet’in oldu. Allah vesile olan herkesten razı olsun” diye konuştu.