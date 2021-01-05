Dört mevsim güzelliğine doyulmayan Sincan Sera Park

Sincan’da Belören Dağı’nın eteklerinde bulunan sera park adeta dört mevsim görsel bir şölen sunuyor.

Vatandaşlar Sera parkın tadını dört mevsim çıkarıp, yürüyüş yapıyor ve doyumsuz manzara ile huzur buluyor. Rengârenk çiçeklerle de adeta bir çiçek bahçesini andıran Sera Park, Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor.

Dezenfekte çalışmaları yapılıyor

Sera Park’ta da gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşlar Sera Park’ta maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda. Ayrıca Sera Park’ta mangal yakmak yasaklandı. Vatandaşların elle temasının olabileceği her yer dezenfekte edildi. Belli periyotlarda ise hijyen çalışmalarına devam ediliyor.

Seralarda yetiştirilen çiçekler Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor

Yaptığı dev yatırımlarla Sincan’ın marka değerini yükselten Sincan Belediyesi, ilçenin görselliğine de ayrı bir önem veriyor. Birbirinden renkli çiçek ve bitkiler Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda yetiştiriliyor. Dikilen ve sulanan bitkiler için gerekli tüm bakımlar ise eksiksiz olarak yapılıyor. Bitkiler Sincan genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikiliyor ve her mevsim iklim şartlarına bağlı olarak yetiştiriliyor.

Seralarda bahara hazırlık var

Yeni bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara “çelik” adı veriliyor. Seralarda da bahara hazırlık amacıyla çelik alma ve köklendirme işlemleri de yapılıyor. Bahçe külü, karanfil, sardunya, lavanta biberiye türleri ile mis kokulu gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyaların da aralarında olduğu yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan’ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Seralarda çiçek ve bitki yetiştiriciliğinin yanı sıra satışı da gerçekleşiyor. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakımı vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.