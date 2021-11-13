banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Bodrum’da aynı bölgede yine yangın çıktı
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor
Diyarbakır Cezaevi’ni kapatılıyor

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'daki Uluslararası İş Forumu'nda

- Onlarca farklı sektörün düzenlenecek panellerle ele alınacağı iş forumu, Kanada, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'nın önde gelen iş insanlarını bir araya getirecek

Genel 13.11.2021, 11:37
Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'daki Uluslararası İş Forumu'nda

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Uluslararası İş Forumu'nda 314 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD tarafından 25. Uluslararası İş Forumu (IBF-International Business Forum) bu yıl Bakü'de gerçekleştiriliyor.

14-17 Kasım'da düzenlenecek forumda, Türkiye'den 500 olmak üzere dünya genelinden 1.000'i aşkın iş insanı ve yatırımcı Azerbaycan'da bir araya gelecek. Forumda, Dorçe Prefabrik ve İnşaat, 314 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacak.

Onlarca farklı sektörün düzenlenecek panellerle ele alınacağı iş forumu, Kanada, Avrupa, ABD, Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Afrika'nın önde gelen iş insanlarını bir araya getirecek.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kalkınma Ajansı (KOBİA) iş birliğinde gerçekleşecek etkinliğin destekçileri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler İctimal Birliği ile MÜSİAD Azerbaycan Şubesi destekçi olarak yer alıyor.

Dorçe Prefabrik, Türkiye-Azerbaycan’ın stratejik iş birliği projesi olan TANAP için modüler işçi kamplarını tamamladı. Dorçe Prefabrik, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, farklı konumlardaki pompa istasyonları ve bakım merkezleri için geçici kamp yapıları, kalıcı konaklama tesisleri ve yönetim ofislerini, prefabrik modüler yapılar ile inşa etti.

Boru hattı inşaatı güzergahında olan ve inşaat süresince devamlı olarak yer değişikliğine imkân sağlayacak mobil ya da “fly camp” adı verilen yapılar da anahtar teslim olarak tamamlandı. Projenin yapımında firma, mühendislik, alt yapı ve üst yapı faaliyetlerini üstlendi.

Dorçe Prefabrik, ayrıca Güney Kafkasya Boru Hattı Genişletilmesi Ön İşleri ile Tesislerin İnşaatı (SCPX) kapsamında, ilgili çalışmalarda kullanılacak tesislerin mühendislik, üst yapı ve alt yapı çalışmalarını da kapsayan tedarik ve kurulum aşamalarını, demonte konteyner, prefabrik modüler çelik bina ve ön üretimli çelik yapı sistemlerini kullanarak anahtar teslim tamamladı.

#Dorçe Prefabrik ve İnşaat
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6