Dorçe Prefabrik, Katar'daki projesini Yapı Bilgi Modellemesi ile gerçekleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik, Katar'da gerçekleştirdiği "Konteyner Modülleri" projesini baştan sona Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanarak gerçekleştiriyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat açıklamasına göre, söz konusu proje kapsamında 3D/4D/5D süreçleri uygulanırken, projeye ait tüm kompleksler BIM modeli ile üretildi. Bu sayede birimler arası süreç kontrol edilerek zaman ve üretimden maksimum fayda sağlandı.

Verilen bilgiye göre, teknolojinin gelişmesiyle birlikte inşaat sektörü de dijitalleşme yolunda büyük ilerlemeler kaydediyor. Geçmişte kağıtlara elle işlenen inşaat dokümanları, CAD olarak adlandırılan sistemde bilgisayar destekli çizim araçlarıyla artık kolayca bilgisayarlar üzerinden oluşturulabiliyor. Ancak bu sistem, yapıyı oluşturan elemanların sahip olduğu bilgileri transfer etmek için gerekli altyapıyı sağlayamıyor.

BIM, mimar ve mühendislere binaları ve altyapıyı daha verimli bir şekilde planlama, tasarlama, inşa etme ve yönetme imkanı sağlıyor. 3B model tabanlı bu süreç ile BIM önemli bir metodoloji haline geldi. Olası sorunları ve etkilerini görmek adına bir binayı fiziksel olarak inşa etmeden önce sanal olarak inşa etmek artık mümkün. Oluşturulan sanal model, ön tasarımdan inşaat dokümantasyonuna, tedarik ve imalattan gerçek inşaat sürecine ve hatta inşaat sonrası bina yönetimine kadar olan süreci destekliyor. Bu sayede tasarımdan yıkımına kadar tüm yaşam döngüsü de ortaya çıkıyor. Bugün BIM, yalnızca bir projeyi tasarlamak ve belgelemek için değil, aynı zamanda tüm proje katılımcıları arasındaki iletişimi güçlendirmek için de kullanılıyor.

BIM'in sunduğu faydaların ve imkanların farkına varan ABD, İngiltere ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler artık BIM'i inşaat süreçlerinde bir zorunluluk haline getirmeye başladı. Türkiye'de de raylı sistem projelerinde BIM kullanımı zorunlu hale getirildi. Yakın gelecekte tüm kamu projelerinde BIM'in yaygın olarak kullanılacağı düşünülüyor.