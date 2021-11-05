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Dorçe Prefabrik, iklim kriziyle baş edecek modüler hafif çelik yapılar sunuyor

- Şirketin Ankara’daki üretim tesisinde sadece 1 gün gibi kısa bir süre içerisinde, 100’den fazla “Konteyner Modüler Konut Üniteleri” üretilerek sevkiyata hazır hale getiriliyor

Genel 05.11.2021, 10:23
Dorçe Prefabrik, iklim kriziyle baş edecek modüler hafif çelik yapılar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği “Acil Konaklama ve Mülteci Kamplarıyla” sorunlara çözüm olmaya devam ediyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, dünya büyük bir iklim kriziyle karşı karşıya kaldı ve devletler de krize karşı şimdiden önlem alınmaya başladı. 31 Ekim-12 Kasım'da Glasgow’da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) değişen iklim koşullarının doğurduğu tehlikelerin önüne geçmek amacıyla 140 ülkenin devlet liderlerini bir araya getiriyor.

2018'de Dünya Bankası'nın yaptığı tahmine göre Latin Amerika, Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya'da 2050 yılına kadar 143 milyondan fazla kişi iklimden dolayı göç edecek. 2017'de 68,5 milyon insan, kötü şartlar nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık üçte biri “ani başlayan” hava olayları (sel, kuraklık sonrası orman yangınları ve şiddetli fırtınalar) nedeniyle taşındı. Yer değiştirmelerin geri kalan üçte ikisi diğer insani krizlerin sonucu olsa da iklim değişikliği sonucu çölleşme, deniz seviyesinin yükselmesi, okyanusun asitlenmesi, hava kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi etmenlerin de katkısı artık fazlasıyla etkisini gösteriyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yayınladığı verilere göre Türkiye’deki sığınmacı ve mültecilerin toplam sayısı 4 milyonun üzerine çıktı.


- Dorçe, 100 bin kişilik “Mülteci Konteyner Kentleri” başarıyla tamamladı


Doğal afet, savaş veya kitlesel yer değiştirme hareketleri (göçmen, mülteci, sığınmacı) gibi olağan dışı durumlarda oluşan kalıcı ve geçici konaklama ve yer değişikliğine daha elverişli bir yaşam destek projesi olan prefabrik modüler hafif çelik yapılar, konteyner kentleri yaygınlaştırıyor. Dorçe Prefabrik, Türkiye’nin ve dünyanın birçok bölgesinde “Acil Konaklama ve Mülteci Kampları” projelerini başarıyla tamamlıyor.

Firmanın Ankara’daki üretim tesisinde sadece 1 gün gibi kısa bir süre içerisinde, 100’den fazla “Konteyner Modüler Konut Üniteleri” üretilerek sevkiyata hazır hale getiriliyor. Şirket, bu üretim şekliyle Hatay Yayladağı & Boynuyoğun, Kahramanmaraş, Adana ‘da toplamda 100 bin kişilik “Mülteci Konteyner Kentleri” başarıyla tamamladı.


- Her türlü iklim koşullarına uygun pratik, taşınabilir ve hızlı çözümler


Dorçe Prefabrik tarafından tasarlanıp üretilen taşınabilir ve hızlı kurulabilen prefabrik çelik yapılar atık üretimini ve çevresel etkiyi azaltan çevre dostu yapı malzemelerinden oluşuyor. Bu prefabrik modüler hafif çelik yapılar, fabrika ortamında üretildikten sonra sahaya sevk ediliyor. Kullanım süresi sonunda kolayca sökülerek farklı konumlarda tekrar kullanılabiliyor.

#dorçe
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