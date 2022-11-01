Döner çeşitlerine bir yenisi daha eklendi: Kaşar peyniri döneri

Ege Bölgesi Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu (KAIDER), İzmir’de bir ilki gerçekleştirerek, tamamen kaşar peynirinden oluşan döner yaptı. Tanıtım günleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, kaşar peynirinden yapılan dönere yoğun ilgi gösterdi.

Ege Bölgesi Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu (KAIDER), alışılmışın dışına çıkıp, et ve tavuk dönerin yerine bir ilki gerçekleştirerek tamamen kaşar peynirinden oluşan döner yaptı. Kahvaltı sofralarında görmeye alıştıkları kaşar peynirini döner tezgahında gören vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Kültürpark Fuar alanında, 3-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri çerçevesinde takılan kaşar döner, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kaşar döneri tatmak isteyen vatandaşlar, döner tezgahı önünde yoğunluk oluşturdu. Meşhur Kars kaşarından hazırlanan döneri tadan vatandaşlar, kaşar döneri beğendiklerini ve tadının farklı olduğunu söyledi.

“Amacımız, bölgemizi İzmir halkına tanıtmak, onlara sevdirmek”

İzmir’de ilk defa düzenlenecek Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleriyle ilgili ön tanıtım programında konuşan Dernekler Federasyonu Başkanı Çetin Demir, “Biz İzmir’de 30 derneğimiz ile birlikte bir karar aldık. İzmir’de ilk defa düzenleyeceğimiz Ege Bölgesi Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleriyle ilgili bir program hazırladık. Fuar merkezinde düzenlenecek olan tanıtım günleri için bir ön tanışma olarak bu programı düzenlemek istedik. Perşembe günü bizim Kültürpark Fuar Alanında dört gün devam edecek olan bir etkinliğimiz olacak. Bu program içerisinde tarihimiz, kültürümüz, örfümüz, adetimiz, ozanlarımız, Kafkas ve folklor ekibimiz ile birlikte, bu kararları alıp hemşerilerimize en iyi şekilde etkinlik düzenlemek istedik. Bizler bölgemizi biliyoruz. Amacımız; bölgemizi İzmir halkına tanıtmak onlara sevdirmek” dedi.

Kaşar peyniri döneri ilk kez İzmir’de yapıldı

Kaşar peyniri dönerini ilk defa İzmir’de yaptıklarını söyleyen Demir, şöyle devam etti:

"Burada 50 ila 100 kilo arası Kars kaşarı döneri ikramı yapıldı. Bizler İzmir’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sucuklu dönerimiz var, tavuk dönerimiz var, et dönerimiz var neden kaşar peyniri dönerimiz olmasın? Fuar merkezinde bunların daha fazlası ve devasa kaşar peyniri döneri olacak. Vatandaşımız doyasıya kaşar peyniri dönerini yiyebilir. Yöremize ait ürünler ve sanatçılarımız da etkinliğimizde bizlerle birlikte olacak. Tüm halkımızı orada görmek istiyoruz. İnşallah bu organizasyonların devamı gelir.”