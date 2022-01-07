Dondurucu soğukta soyundu, kardan adamla güreş tuttu

Sivas’ta bir vatandaş dondurucu soğuğa rağmen soyunup kardan adamla güreşerek karın tadını çıkardı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürümüş birçok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkilerden kimileri de karın keyfini çıkardı. Zara ilçesine bağlı Adamfakı köyünde yaşayan 66 yaşındaki Recep Ekici karı eğlenceye çevirdi. Ekici ve bazı köy sakinleri dondurucu soğukta önce donan nehrin üzerinde kayarak eğlendi. Recep Ekici daha sonra önceden yaptığı kardan adamla güreş tuttu. Karın üzerinde kıyafetlerini çıkaran Ekici daha sonra kardan adamın üzerine atlayarak tek hamlede yıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kardan adam yapıp güreş tuttu

Kardan adamla güreş tutan Recep Ekici,” Köy kalabalıktı şu anda kimse kalmadı. 3-5 tane kişi kaldı. Hep burada yaşadım. 66 yaşındayım. Kar ile su ile buz ile uğraştım. Geçen gün kar güzel yağmıştı. Kardan adam yaptım. Dayanamadım ben de güreş tuttum ama az geldi. Anca kardan adamla güreş tutabiliyorum’’ dedi.