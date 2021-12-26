Dondurucu soğuklarda Tropikal Kelebek Bahçesi ziyaretçisinin içini ısıtıyor

KONYA(AA) - Karasal ikliminin sertliğiyle ünlü Konya'da, kış ayları kar yağışlı ve soğuk geçiyor. Kelebek Bahçesi ise yaz veya kış demeden her şart ve koşulda 28 derece sıcaklıkta olacak şekilde ayarlanıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan bahçede, farklı ölçülerde 1730 camın kullanılmasıyla içeride bulunan ziyaretçilerin yürüyüş güzergahını kullanırken dış ortamla bağ kurması sağlanıyor.

Ekvatoral iklim şartlarında 40 farklı türde 20 bin kelebeğin, 195 civarında bitki türünün, kral yılan, dev salyangoz, leopar geko gibi canlıların yaşadığı bahçe, kar yağdığında beyaz örtü içinden geçerek girilen özel bir ortam sunuyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi biyologlarından Pınar Öğe, AA muhabirine, ziyaretçilerin dışarının sıcaklığından bağımsız olarak her zaman 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranlarına sahip bahçede gezilerini tamamlayabildiklerini söyledi.

Kar yağışının hakim olduğu günlerde bile insanların içerde kısa kollu yazlık giysileriyle dolaşabildiğine dikkati çeken Öğe, "Ziyaretçiler içerdeki sıcak havanın aksine dışarda bulunan kar manzarasını camlar sayesinde izleyebiliyor. Dışardaki hava koşulları ne olursa olsun bu durum bizi etkilememektedir. Özel bir ısıtma sistemine sahip bahçemizde yaz aylarında da kış aylarında da aynı koşulları sunabiliyoruz. Bahçe içinde gezi güzergahımız boyunca hem içerinin hem de dışarının keyfini çıkartmak mümkün." dedi.

Öğe, dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun içeride her zaman tropikal iklimin hakim olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimizin yağmur, kar, çamur veya rüzgar demeden hiç tereddütsüz ziyaret edebilecekleri bir ortamdayız. İnsanların günlük hayatın zorluklarından sıkıldıklarında, gezmek için farklı rotalar aradıklarında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi uğrayacakları çok özel bir mekan. Bahçemiz, gezi alanı 3 bin 500 metrekare olan, 7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahip bir mekan. Filipinler, Kenya ve Kosta Rika gibi ülkelerden gelen kelebekleri görme şansını bulmak mümkün. İnsanlar burada sadece kelebekleri görmekle kalmayacaklar, aynı zamanda böcek müzesini gezebilecekler. Çocuklar için son derece eğlenceli sinema gösterimimize katılma şansına sahip olacaklar. Ayrıca ziyaretçilerimizi 50'si Türkiye'de sadece burada görülebilecek 195 civarında bitki türünü görebilecekler."