DONAS, Öğretmenler Günü’ne özel okullarda döner ve ayran dağıttı

Erzurum’da DONAS (DNS), Öğretmenler Günü’ne özel sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine lavaş döner ve ayran dağıtımı yaptı.

DONAS (DNS), sosyal sorumluluk projesi ve Öğretmenler Günü çerçevesinde, Aziziye ilçesine bağlı olan Eski Polat İlk-Ortaokulu ve 5 okulda daha öğrencilere döner ve ayran dağıttı. Öğrenciler ise aldıkları döner karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

DNS Şube Müdürü Murat Çapar, “Değerli öğretmenlerimizi mutlu etmek adına Eski Polat ilköğretim Okulunu ziyarete geldik. Öğretmenler Günü’nü kutladık ve çocuklarla keyifli vakit geçirdik. Bu projede emeği geçen yöneticilere ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. DNS grup adına bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Çocuklar çok mutlu oldular, yüzleri hep gülüyordu. Güzel bir şey oldu ve biz de kendimizi çok iyi hissettik” dedi.