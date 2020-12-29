Donan Çıldır Gölü’nde saz çalıp türkü söyledi

Aşık Yener Yılmazoğlu, donan Çıldır Gölü üzerinde saz çalıp türkü söyledi.

Ardahan’da hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü’nün yüzeyi buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Aşıklık geleneğini yaşatan Yener Yılmazoğlu, bağlamasıyla buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde kısa bir gezintiye çıktı. Gezinti sonrası göl ortasına cam gibi olan buz üzerinde oturarak bağdaş kuran Yılmazoğlu, saz çalıp türküler söyledi.

Karşıdaki dağların bembeyaz karla örtülmesi, altında masmavi buz tutan bir Çıldır Gölü ve birbirini tamamlayan muhteşem manzara eşliğinde türküler söyleyen Yılmazoğlu, "Bizler gurbette yaşıyoruz ama yüreğimiz burada. Gerçekten de bu güzelliği hiçbir yerde bulamazsınız. 3 gün önce donan gölün üzerine çıkmak gerçekten çok güzel" dedi.

Gölde kızaklı at ile gezmek, kar motosikleti kullanmak, balık yakalamak, bisiklet turu ve birçok aktiviteye katılmak mümkün.