Donald Trump: "VÜCUDA DEZENFEKTAN VERİLME FİKRİ ARAŞTIRILMALI"

Trump, virüsün Güneş ışınlarına karşı etkisinin azaldığını belirterek, vücuda ışın ya da dezenfektan enjekte edilmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama, sağlık uzmanlarından tepki gördü.

Covid-19 İle Mücadele Görev Gücü, Beyaz Saray'da günlük toplantısını gerçekleştirdi. Basın toplantısında, virüsün Güneş'ten nasıl etkilendiğine dair bir sunum yapan Bilim ve Teknoloji Müşaviri William Byran, "Bugüne kadar yaptığımız en etkili araştırma, güneş ışınlarının hem havadaki hem de yüzeydeki virüsü öldürdüğünü görmemizdi. Sıcaklık ve nem de benzeri bir etki yaratıyor. Sıcaklığı ve nemi artırdığınızda bu, virüsün daha çok aleyhine oluyor" dedi.Trump, Byran'ın sözlerinin ardından yaptığı şu yorum ile tepki gördü:

Başkanı Donald Trump: "Ultraviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir."

Trump günlük basın toplantısında vücuda ultraviyole ışık verilmesinin faydalı olabileceğini de söyledi. Trump'ın toplantı sırasında bu konudaki fikrini sorduğu Beyaz Saray Koronavirüs Mücadele Gücü Koordinatörü Dr. Deborah Birx ise bunun ateşte işe yaradığını ama koronavirüse karşı etkili olduğunu görmediğini söyledi.

Trump, hükümetin yaptığı araştırmaya göre çamaşır suyunun tükürük ve diğer solunum yolu sıvılarındaki virüsü 5 dakikada yok edebildiğini, izopropil alkolünse bunu çok daha hızlı yaptığını belirtti.

Trump bu bulgulara temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerken, bu konuda daha çok araştırma yapılmasını önerdi.

Hükümetin yaptığı araştırmanın sonuçlarını ABD İç Güvenlik Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Departmanı'nın başkan vekili William Bryan yaptı.

Trump'ın bu önerileri tıp dünyasında büyük tepki çekti.

Dezenfektanlar solunması ya da yutulması halinde ölümcül olabilen maddeler. Deri, göz ve burunla doğrudan temasları da tehlikeli.