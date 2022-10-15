Domuz ailesi yemek bulamayınca Bodrum’a indi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi.

Cumhuriyet Caddesi’nin boş olmasını fırsat bilen yaban domuzları, gece gündüz demeden Bodrum sokaklarında gezmeye başladı. Domuzlar dün gece aç kalınca Bodrum’un merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi’ne kadar indi. Aç kalan domuzlar yaprak ve ağaç parçalarını yedi. Etrafta yemek arayan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu.