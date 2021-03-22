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Dolunun vurduğu Tokat’ta caddeler beyaza büründü

Tokat’ta etkili olan dolu yağışı ile caddeler beyaza büründü.

Genel 22.03.2021, 19:57
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Dolunun vurduğu Tokat’ta caddeler beyaza büründü

Tokat’ta etkili olan dolu yağışı ile caddeler beyaza büründü.

Tokat’ta akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren misket büyüklüğündeki dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yağışın durmasının ardından esnaflar iş yerlerinin önünde temizlik yaptı. Vatandaşlar olayı şaşkınlığını yaşarken, dolunun zarara yol açıp açmadığının yapılacak olan tespitlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
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hafif yağmur