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Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu, kenti beyaza bürüdü.

Genel 04.10.2021, 09:03
Dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü

Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu, kenti beyaza bürüdü.

Ardahan’da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı, Ekim ayının başında nadir görülen bir tablo oluşturdu. Kar manzarasını aratmayan dolu yağışı şaşırttı.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu. "Şehrin beyaza bürünmesiyle kar yağdı zannettik" diyen Aykut Yıldız, "Kent merkezi kısa süre içerisinde beyaza büründü. Kar yağdı zannettik ama dolu yağışıydı" dedi.

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