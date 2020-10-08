Dolu önlemi kedilere yaradı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde vatandaşlar dolu yağışı sebebiyle çeşitli tedbirler aldı. Halıyla kapalı olan araçların üzerine çıkan kediler ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Dursunbey’de 2007 yılında yaşanan dolu yağışının ardından ilçede birçok araç hasar görmüş, ceviz büyüklüğünde yağan dolu maddi olarak büyük hasara sebep olmuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve çeşitli bölgelerde ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası, bugün için de Meteoroloji’den olası dolu yağışı uyarısı geldi. Bu uyarıları dikkate alan birçok vatandaş özellikle araçlarını kapalı alanlara çekerken araçlarını çekemeyen vatandaşlar ise araçlarını karton, kilim ve halılar ile örttü. Sağanak yağış ve dolu ihtimalini göz önüne alan vatandaşlar tedbiri elden bırakmadı ve araçlarını güvenli yerlere çekmek için çaba gösterdi.

Öte yandan üzeri kapatılan araçlara çıkan kediler, ilginç görüntülere sahne oldu. Kediler halı ile kapalı araçların üzerine yatarak keyif yaptı.