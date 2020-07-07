Dolmuşta maske takmayan vatandaş uyarılınca olanlar oldu
SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ BİNDİĞİ DOLMUŞTA ŞOFÖRÜN VE BAZI YOLCULARIN MASKE TAKMADIĞINI GÖRÜNCE UYARMAK İSTEDİ AMA ALDIĞI TEPKİ SONRASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI. CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLERDE MASKE TAKMAYAN VATANDAŞ, “BU SİZİ İLGİLENDİRMEZ, İŞİNİZE BAKIN” DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir vatandaş bindiği dolmuşta şoförün ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi ama aldığı tepki sonrasında sözlü tartışma yaşandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde maske takmayan vatandaş, “Bu sizi ilgilendirmez, işinize bakın” diyerek tepki gösterdi.
Olay, Akyazı ilçesinde bir dolmuşta meydana geldi. Korona virüs tedbirleri maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Bu kapsamda bir yolcu bindiği dolmuşta şoför ve bazı yolcuların maske takmadığını görünce uyarmak istedi. Uyarı sonrasında maske takmayan kişiler tarafından tepki görünce şoke oldu. Maske takmaları konusunda uyarı yapan vatandaş o anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi sonrasında maske takmayan vatandaş, “Bu sizi ilgilendirmez, işinize bakın, karakol orada gidin karakola gidin” diyerek tepki gösterdi ve cep telefonu tarafından kayıt alındığını görünce maskesini taktı.
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