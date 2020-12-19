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Dokuz Eylül’den diş protezi analizi için yerli referans malzeme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, diş protezi analizinde kullanılan yerli referans malzeme (CRM) üretimi için çalışma başlattı. Cevher analizinde kullanılmak üzere, yerli cevherle tam uyumlu ve düşük maliyetli sertifikalı CRM üretecek olan DEÜ, ürünü kendi markasıyla pazarlayacak.

Genel 19.12.2020, 10:02
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Dokuz Eylül’den diş protezi analizi için yerli referans malzeme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, diş protezi analizinde kullanılan yerli referans malzeme (CRM) üretimi için çalışma başlattı. Cevher analizinde kullanılmak üzere, yerli cevherle tam uyumlu ve düşük maliyetli sertifikalı CRM üretecek olan DEÜ, ürünü kendi markasıyla pazarlayacak.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Kimya Laboratuvarı; ağız ve diş sağlığı merkezlerine ait diş metali, porselen ve akrilik numunelerinin analizlerini yapıyor. 4 ana analizin aynı anda yapıldığı Türkiye’deki tek merkez olan laboratuvarda, aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Laboratuvarda yapılan testler için gerekli olan sertifikalı referans malzemeler (CRM) Türkiye’de üretimi olmadığı için yurt dışından temin ediliyor. Ancak ithal CRM, analizi yapılan yerli cevher ile mineralojik olarak tam uyumlu olmadığı için istenilen kesinlikte test sonucu elde etmek mümkün olmuyor. Bu noktadan hareketle DEÜ Maden Mühendisliği Bölümü Kimya Laboratuvarı, yerli CRM üretmek üzere Ar-Ge çalışmalarında önemli bir yol kat etti.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanrıverdi, fakültede yer alan ve madencilik konusunda endüstriye yönelik birçok Ar-Ge faaliyetinin çıkış noktası olan laboratuvarın Türkiye’de alanında kurulan ilk laboratuvar olduğunu söyledi. Tanrıverdi, “Türkiye’de diş protezi konusunda analiz hizmeti veren çok sayıda laboratuvar var. Ancak bizim laboratuvarımız 4 ana analizin aynı anda yapılabildiği tek laboratuvardır. Analizlerde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen CRM adı verilen sertifikalı referans malzemelerin yerli üretimi konusunda da Ar-Ge çalışmalarımız yine bu laboratuvarda devam ediyor. 2021 yılı içerisinde yerli sertifikalı referans malzemeleri üniversitemizin adıyla, ülkemiz laboratuvarlarının hizmetine sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Doğru analiz için yerli CRM”

Türkiye’deki ağız ve diş sağlığı merkezlerinin tamamına yakınıyla çalıştıklarını belirten Öğr. Gör. Fatih Turan, “Ağız ve diş sağlığı merkezleri, kullanılan diş malzemelerini her yıl ihale yoluyla temin ediyor. Temin sırasında malzemelerin kimyasal analizleri yapılarak, standartlara uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Türkiye’de iskelet metali, kron protez metali, porselen ve akrilik örneklerinin analizinin tamamını gerçekleştiren tek laboratuvarız. Uygulama yapılan malzemelerin geliştirilmesi ve geliştirilen malzemelerin kontrolü de aynı şekilde laboratuvarımızda yapılabiliyor. Böylelikle, bilimsel yaklaşımla diş hekimliği konusunda Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlanabiliyor” dedi.

Yerli CRM üretimi Ar-Ge projesini doktora çalışmaları kapsamında yürüten Turan, Türkiye’deki laboratuvarların sertifikalı referans malzeme temininde dışa bağımlı olduğunu hatırlatarak, bu malzemelerin yerli üretimi konusunda Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Turan, “Referans Malzeme Üreticisi ve Yeterlilik Test Sağlayıcısı unvanı ile akredite olmak için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bizim için en büyük gurur bu sertifikalı referans malzemenin Dokuz Eylül Üniversitesi markasıyla kullanıma sunulacak olmasıdır. Hazırlayacağımız referans malzeme ile maliyet düşürülecek, mineralojik yapı birbirine uygun olacak ve uygunluk sebebiyle analizlerin doğruluğu daha yüksek olacak” şeklinde konuştu.
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