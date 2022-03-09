Doktorlara açılan tazminat davalarına karşı fon önerisi

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Cengiz Bayram, hekimlerin karşı karşıya kaldığı yüklü miktardaki tazminat davalarına karşı fon kurulması önerisinde bulundu.

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Cengiz Bayram hekimlerin mesleklerini sürdürürken yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Hekimlerin yaşadığı zorlukların yanı sıra sorunların çözümü noktasında da önerilerini sıralayan Bayram, sorunların çözülmesi için çağrı yaptı. Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bayram, hekimlerin yaşadığı sorunlarla ilgili hazırladıkları raporu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sunduklarını açıkladı. Hekimlerin yaşadığı sorunlardan dolayı mutsuz olduğunun altını çizen Bayram, hekimlerin kronikleşen sorunlarının çözülmesi noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ciddi çaba sarf ettiğini söyledi.

Tazminat davalarına 25 kuruşluk fon çözümü

Hekimlerin özlük haklarıyla ilgili sorunlar yaşadığını aktaran Bayram, hekimlerin satın alma güçlüğü yaşadığını paylaştı. Hekimlerin tıbbi hatayla ilgili davalarda çok ciddi tazminatlarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Bayram, “Hekimler hem kendi yöneticilerinden hem de hastalardan ciddi şiddete ve mobinge maruz kalıyorlar. Buradaki sorunlar bir takım yasal düzenlemelerle kolaylıkla çözülebilir. Mesela tazminat davalarıyla ilgili ciddi problemler var. Hekimler hayatı boyuncu kazandıkları bütün birikimleri bir davayla kaybedebiliyor. Bizim bu konuda bir fon kurulması önerimiz var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastalardan aldıkları paylarda bir 25 kuruşluk ek bir prim eklesin. Bu 25 kuruşlar bir fonda toplansın. Bu ülkede yılda yaklaşık 640 milyon muayene yapılıyor. 25 kuruştan olsa 160 milyon lira yapar. Bu 160 milyonla sigortanın üzerindeki tazminat miktarı kolaylıkla ödenebilir. Hekimler de bu konuda endişe yaşamaz” diye ekledi.

“Sağlık Bakanı sorunları çözmek için uğraşıyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hekimlerin sorunlarına karşı çok duyarlı olduğunu ve ciddi çaba sarf ettiğini anlatan Bayram, “Ancak bu sorunlar sadece Sağlık Bakanıyla çözülmez. Bu bir hükümet meselesidir. Hükümetle diğer bakanlarda destek sunmalılar. Dün Adalet Bakanlığıyla bir toplantıları vardı. Bir takım adımlar attılar. İnşallah bu adımların devamı gelir. Diğer bakanlarımızda inşallah Sağlık Bakanımız gibi düşünür” ifadelerini kullandı.

“Hekimlere hukuksal destek veriyoruz”

Sağlıkta şiddetin çok basit bir yasal düzenlemeyle çözülebileceğini sözlerine ekleyen Bayram, “Özlük haklarıyla ilgili de bir satın alma gücü var. Bu gücü bozmadan bir düzenleme yapılabilir. Kamudan özele geçen çok sayıda hekim var. Kamuda o hizmeti alamayanlar özel hastanelere yöneliyor. Hekimin sorunlarından hekim kökenli insanlar anlar. Biz hekimlerin ne zor şartlar altında yetiştiğini biliyoruz. Hekimlere hukuk aracılığıyla destek veriyoruz. Şiddetle ilgili konularda, idari zorluklarda, akla gelebilecek her konuda hukuki destek veriyoruz. Yeni bir dernek olmamıza rağmen 2 ayda binin üzerinde hekim üye kazandık. Günde yaklaşık 30 üye kazanıyoruz. Bu veriler bu alanda bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Öznesi hekim olan her kuruluşa destek veriyoruz” diye konuştu.