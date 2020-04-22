Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI YILIN STARLARI Ekovitrin 2020 Ekovitrin ARŞİV
BİST
98171
ALTIN
385.219
DOLAR
6.9914
STERLİN
8.6051
EURO
7.5622

Doktor ve hemşire korona virüsten ertelenen nişanlarını hastanede yaptı

Konya farklı yerlerde görev yapan asistan doktor ve paramedik hemşiresi korona virüs nedeniyle nişanları iptal olunca hastanede nişan yaptı.

Doktor ve hemşire korona virüsten ertelenen nişanlarını hastanede yaptı

Konya farklı yerlerde görev yapan asistan doktor ve paramedik hemşiresi korona virüs nedeniyle nişanları iptal olunca hastanede nişan yaptı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:59
6 Okunma
Doktor ve hemşire korona virüsten ertelenen nişanlarını hastanede yaptı

Konya farklı yerlerde görev yapan asistan doktor ve paramedik hemşiresi korona virüs nedeniyle nişanları iptal olunca hastanede nişan yaptı.

Emirgazi ilçesinde paramedik hemşiresi olarak çalışan Büşra Tokkacı ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Cumali Yılmaz çifti nişan ve düğün yapmak için 28 Mart tarihine gün aldı. Korona virüs nedeniyle nişanlarını iptal eden çift NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde doktor, hemşire ve çalışanların yanında korona virüs şeklinde hazırlanan nişan pastası kesti. Nişan yüzüğünü ise NEÜ Rektörü Cem Zorlu taktı. Törene katılamayan çiftin ailesi de yüzük takma törenini video konferans ile izledi.

Hemşire Büşra Tokkacı normalde 28 Mart’ta nişanlarının ve aynı zamanda nikahlarının olacağını ancak pandemi ile birlikte iptal etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Aslında yapmayacaktık. Hem moral motivasyon açısından hem de ekip arkadaşlarımız istediği için böyle bir anı kalsın istedik. Nişanımızın ya da nikahımızın ertelendiğine ya da iptal olduğuna hiç üzülmedik. Yakınlarımızla görüşememek ya da bu pandeminin ülkemize ve dünyaya verdiği zarar bizi daha çok üzüyor. Umarım bir an önce pandemi biter ve her şey normale döner. Bu da bizim için güzel bir anı oldu, mutluyuz” dedi.

Doktor Cumali Yılmaz ise, “Biz 28 Mart’ta planlamıştık ama korona virüs nedeniyle erteledik ancak hem bize hem arkadaşlara moral olsun hem de sevdiklerimize. Ailelerimiz katılamadı maalesef. Onlara da video konferans yapabildik. İnşallah düğünde sosyal mesafe olmadan hep beraber daha güzel olur. Böylesi daha güzel bir anı oldu” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Davulcuların ev ev bahşiş toplaması yasaklandı
Davulcuların ev ev bahşiş toplaması yasaklandı
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”
Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim