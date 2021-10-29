Doha’da Cumhuriyet Bayramı otel binasına Türk bayrağı yansıtılarak kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Sheraton Otel’in binasına Türk bayrağı yansıtılarak kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dünya genelinde kutlanıyor. Doha’daki kutlamalar kapsamında kentte bulunan otel binasına Türk bayrağı yansıtıldı. Ayrıca, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği rezidansında verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna birçok önemli isim katıldı. Program, İstiklal Marşı ve Katar milli marşının okunmasıyla başladı. Cumhuriyet’in 98’inci yılı vesilesiyle Doha’daki Sheraton Otel’in binasına Türk bayrağı yansıtılarak Cumhuriyet Bayramı coşkusu kilometreler ötesinde de dalgalanan Türk bayrağıyla kutlandı.