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Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST’te finale kaldı

Doğuş Üniversitesi ürettikleri 3 farklı projeyle TEKNOFEST’te finale kalarak festivale damga vurdu.

Genel 26.09.2021, 16:33
Doğuş Üniversitesi 3 farklı projeyle TEKNOFEST’te finale kaldı

Doğuş Üniversitesi ürettikleri 3 farklı projeyle TEKNOFEST’te finale kalarak festivale damga vurdu.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021’de Doğuş Üniversitesi dikkat çekti. TEKNOFEST’in başladığı ilk yıldan beri paydaş grup olarak yer alan Doğuş Üniversitesi, ilk defa katıldığı TEKNOFEST 2021 yarışlarında 3 farklı kategoride ürettikleri projelerle finale kalma başarısı gösterdi. Savaşan İHA Dönerkanat Kategorisi, TÜBİTAK Elektrikli Araç Kategorisi ve Akıllı Ulaşım Kategorisi alanlarında finale yükselen öğrencilerin TEKNOFEST sergi alanında açtıkları stant her yaştan vatandaşın dikkatini çekti.

Doğuş Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan ve takımın danışman hocası olan Cansu Canbolat, “Takımımız dokuz kişilik bir ekipten oluşuyor. Takımımızda bir takım kaptanı bir tane pilot ve diğer arkadaşlardan oluşuyor. Ürettiğimiz araç iki parçadan oluşuyor. İki kısımdan birinde uçan kısım yani drone kısmımız var. Bizim buradaki hedefimiz dronelardaki menzil ve batarya sorununu çözmek” açıklamasında bulundu.

Doğuş Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde okuyan 22 yaşındaki Batu Hatipoğlu ise, “Aracımın ismi ESTC 01, 20 kişilik bir ekibimiz var, yaklaşık bir buçuk ay gibi çok kısa bir sürede yaptık. Yeni bir takımız. Geleceğimiz olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadeli düşünüyoruz ve seneye inşallah başarıyla dönmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yine TEKNOFEST kapsamında yapılan otonom dronelar ve savaşan İHA’lar da uluslararası serbest görev yarışmalarına katılmış, 4 motorlu ve 6 motorlu olmak üzere 2 farklı tasarım modeliyle finale yükseldi.

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