Doğum sancıları başlayan kadını hastaneye ekipler yetiştirdi

Van’da doğum sancısı tutan Bedia Güler adlı kadın, büyükşehir belediyesinin karla mücadele ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz yönde etkilediği Van’da, büyükşehir belediyesinin karla mücadelesi sürüyor. Kar yağışının etkili olduğu İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi’nde de akşam saatlerinde 112 Acil Servisine doğum ihbarı geldi. İhbarın alınmasıyla çıkış yapan sağlık ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesine ait karla mücadele araçlarının eşliğinde mahalleye doğru ilerledi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından mahalleye ulaşan ekipler hamile kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaşımını sağladı.

Hastaneye kaldırılan Bedia Güler’in erkek çocuğu dünyaya getirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşinin ve bebeğinin sağlıklı olmasından ötürü mutluluğunu ifade eden baba Hikmet Güler ise Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve 112 çalışanlarına teşekkür etti.