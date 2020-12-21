Doğum günü pastasından demir parçası çıktı

Adana’da doğum günü pastasından çıkan demir parçası görenleri hayrete düşürdü.

Adana’da 6 yaşındaki kızları Mürüvvet için Kuruköprü Mahallesi Özler Caddesi üzerindeki bir pastanede doğum günü pastası yaptıran aile, pastayı servis ettikten sonra kötü bir sürprizle karşılaştı. Pastanın içinde neye ait olduğu belli olmayan 3 cm uzunluğunda bir demir parçası çıktı.

İsminin açıklanmasını istemeyen aile, yaş pastadan çıkan demir parçasını yemeden gördükleri için mutlu olduklarını fakat pastanenin büyük ihmalkarlığı karşısında üzgün olduklarını belirtti.