banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyadan tepki yağdı
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Düğünde Takılan Takılar Kime Ait?
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Bir evde üçten fazla köpeğe yasak
Dolar düşüşte...
Dolar düşüşte...

Doğu Karadeniz’in radar üsleri

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde birbirine yakın tepelerde kurulan radar üsleri ile Doğu Karadeniz’in hava trafiği dijital ortamda sağlanırken, hava durumundaki değişiklik ise önceden tespit ediliyor.

Genel 03.02.2021, 11:55
3
Doğu Karadeniz’in radar üsleri

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde birbirine yakın tepelerde kurulan radar üsleri ile Doğu Karadeniz’in hava trafiği dijital ortamda sağlanırken, hava durumundaki değişiklik ise önceden tespit ediliyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesinde hakim bir tepeye kurulan radar istasyonuyla Trabzon Havalimanı 1957 yılından bu yana kullandığı manuel sistemden dijital sisteme geçti. Bu sistem ile Trabzon Havalimanı’nın sorumluluk sahasındaki uçuşlar, radar merkezi ile dijital ortamda çok daha hızlı ve güvenli şekilde yönlendiriliyor. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’daki merkezlerin ardından 7. radar merkezi 2013 yılında Trabzon’da devreye girerken, helikopter pistinin de yer aldığı radar istasyonu, uluslararası standartlara göre inşa edildi.

Yaklaşık 200 mil yarıçapındaki bütün uçakları görme yeteneğine sahip

2013 yılına kadar Trabzon Havalimanı’nda manuel yöntemlerle hizmet verilirken, kontrolörler pilotlara pozisyonlarını sorarak, onların bildirdiği pozisyonlara ve kendi görüş alanındaki uçakların pozisyonlarına göre uçakları yönetiyordu. Alçalma, tırmanma talimatları ise uçakların kaptanları tarafından verilen bilgilere ve talimatlara göre yapılıyordu. Uçakların yaklaşması, indirilip kaldırılması bu şekilde sağlanırken, uçaklar 2013 yılında itibaren yeni kurulan radar sistemi sayesinde Trabzon’da daha güvenli iniş kalkış yapabiliyor. Mersin mahallesindeki tepeye kurulan radar istasyonu, yaklaşma sisteminin bir parçası oluyor. Bu radar, Trabzon Havalimanı’na gelen, Trabzon’dan kalkan ve hava sahasını kullanan uçaklarla ilgili aldığı görüntüleri Trabzon Havalimanına aktarıyor. Trabzon Havalimanı da ekrandan uçağın konumunu takip edip uçağı yönlendiriyor. Uluslararası standartlara göre inşa edilen radar sistemi, yaklaşık 200 mil yarıçapındaki bütün uçakları görme yeteneğine sahip.

Radar üssünde 200 kilometrelik alanda meteorolojik veriler takip ediliyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesi tepesinde kurulan Radar Üssü de 2012 yılının son aylarından devreye girdi. 571 rakımlı Mersin Tepesi’nde yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olan radar üssü ile Ordu-Sarp arasını kapsayacak 200 kilometrelik alanda meteorolojik veriler takip ediliyor. Bölgede özellikle ani yaşanan sel baskınları, şiddetli yağışlar lokal olarak 2 saat öncesinden tahmin edilip yetkililer uyarılıyor. Radar üssü lokal yağışlarda, nokta tespitinde önemli veriler verirken, radar üssü İzmir ve Samsun’dan sonra Türkiye’de faaliyet gösteren 3. büyük radar üssü olarak hizmet vermeye başlamıştı. Ordu-Sarp arasındaki sahildeki 200 kilometrelik alanda kapsama alanına giren hava kütlelerinin izlenebileceği sistem ile bölgede ani sellere karşı en az 2 saat önceden bilgi elde edilebiliyor. Bulutun yönü, güzergahı ve ne kadar yağış bırakacağı artık lokal olarak tespit edilirken, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi için ekonomik ve can kayıplarına yol açan sel felaketleri en az 2 saat öncesinden öğrenilerek gerekli uyarıların yapılması mümkün oluyor.
Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16