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Doğu Ekspresi yolcularına Kars’ta sazlı sözlü karşılama

Ankara’dan hareket eden Doğu Ekspresi yolcuları Kars’ta sazlı sözlü karşılandı. Trenden inen yolcular ise aşıkların türkülerine eşlik ederek mutluluklarını ifade etti.

Genel 13.07.2021, 21:26
Doğu Ekspresi yolcularına Kars’ta sazlı sözlü karşılama
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Ankara’dan hareket eden Doğu Ekspresi yolcuları Kars’ta sazlı sözlü karşılandı. Trenden inen yolcular ise aşıkların türkülerine eşlik ederek mutluluklarını ifade etti.

Yaklaşık 1,5 yıl önce korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla seferleri durdurulan Doğu Ekspresi’nin seferlerinin yeniden başlaması Kars’ta sevinçle karşılandı. Dün Ankara’dan hareket eden Doğu Ekspresi bugün akşam Kars’a geldi. Doğu Ekspresi yolcularını Karslı STK’lar, turizm otelleri yöneticileri ve aşıklar karşılarken, trenden inen yolcular ise aşıkların türkülerine eşlik etti.

Doğu Ekspresi’nin yeniden seferlerine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Otel Genel Müdürü Erdal Okulmuş, “Bildiğiniz gibi 1,5 yıldır Doğu Ekspresi Kars’a gelmedi pandemiden dolayı, şuanda onun verdiği mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah şehrimize hayırlı olur. İşletmelerimize faydalı olur” dedi.

Kars Tren Garı’nda bir süre kendilerini karşılayan aşıkları dinleyen yolcular, daha sonra konaklayacakları otellere gitti.
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