DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR!

1. Çin Seddi aydan görünebilir.

Ay üzerindeyseniz pek çok şey görebilirsiniz ama Çin Seddi bunlardan biri değildir. 1938 tarihli "Second Book of Marvels" isimli kitabında Richard Haliburton Çin Seddinin ayndan görülebilen insan yapımı olan tek şey olduğunu iddia etti. Ama Çin Seddi sadece en fazla 10 metre genişliğinde ve çevresi ile aynı renkte ve bu da onu bırakın aydan uydudan izlerken bile çıplak gözle görmeyi imkansız hale getiriyor

2. Balık yanında yoğurt yenmez

Bilinenin aksine balık tazeyse yoğurtla birlikte yenilmesinde sakınca yok. Zehirlenmenin sebebi yoğurt değil, balığın içinde bulunan 'histamin' proteini. Bu madde yoğurtta da olduğundan, birlikte yenildiğinde vücuttaki 'histamin' miktarı artabiliyor ve alerjik durumu olan kişilerde kızarıklığa ya da kaşıntıya neden olabiliyor. Balığınızın tazeliğine güveniyorsanız, yoğurtla birlikte tüketmenizin hiçbir sakıncası yok.

3. Gökkuşağında yedi renk vardır

Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir.İşin aslı, gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır, ancak insanın renk algısı, ortada bir kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gökkuşaklarında ise insan gözünün görebileceği 7'den fazla kuşak bulunur.

4. Pisa Kulesi yamuk yapılmıştır

İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak tasarlanmış. Fakat yapıldığı tarih olan 1173 yılından itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye doğru kaymaya başlamış

5. Kelebeklerin ömrü bir gündür

Bazı ergin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilenler, kış uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilir.

6. Vejeteryanler asla hayvansal ürün tüketmezler

Vejeteryanlık bünyesinde birçok alt grubu barındıran bir tarzdır. Balık ve kümes hayvanları, yumurta ve mandıra ürünlerini tüketen vejeteryanların oluşturduğu gruplar vardır.

7. Balıkların hafızası birkaç saniyeliktir

Japon balığı en az üç aylık bir hafızaya sahiptir

8. Amerika ismi Amerigo Vespucci'den almıştır

Amerika ismini İtalyan haritacı ve tüccar Amerigo Vespucci'den değil, Galli ve zengin bir Bristol tüccarı Richard Ameryk'ten gelmektedir. Ameryk, John Cabot'un ikinci transatlantik yolculuğundaki baş sermayedardı. Mayıs 1497'de Cabot, küçük gemisi Matthew'le Labrador'a ulaştı ve Vespucci'den iki yıl önce Amerika toprağına ayak basan ilk Avrupalı oldu.

9. Bukalemunlar tehlike hissettikleri anda kamuflaj amacıyla renk değiştirirler

Bukalemunların renk değiştirmesinin sebebi karşı cinsi etkileme veya vücut sıcaklığını ayarlama da olabilir.

10. Çok şeker yiyen şeker hastası olur

Fazla şeker alımı ile diyabetli olmak arasında herhangi bir ilişki yoktur.

11. Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio'dur

Brezilya'nın başkenti Brasilia'dır.(En büyük şehirleri olan Sao Paulo ve Rio de Janerio ile karıştırılır.)

12. "Burası Huş'tur, yolu yokuştur.'' türküsündeki Huş, Muş'un bir ilçesidir

Huş; Yemen'in başkenti Sana ile Taiz kentleri arasında bulunan bir Türk Kalesinin ismidir.

13. C vitamini soğuk algınlığıyla savaşıyor

C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığını iyileştirmiyor.

14. Cinderella Cam Ayakkabılar Giyiyordu

En eski Fransız versiyonunda Cinderella patoufles en vair yani sincap kürkünden beyaz ayakkabılar giymektedir. 1697'de Fransız yazar Charles Perrault "Cendrillon" adında bu masalın kendine ait bir versiyonunu yazdığında vair kelimesi Fransızca kullanılmamaya başlanmıştı. Öyle görünüyor ki Perrault bunun vair ile aynı şekilde okunan ve cam anlamına gelen verre kelimesi olduğunu düşünmüş. Ama iyilik perisinin sihiri bile bu hatayı o kadar zamanda düzeltememiş.

15. Ispanak insanı güçlendirir

Tıpkı Temel Reis gibi: Bu efsane, ıspanağın demir açısından zengin olduğu gerçeğinden ileri gelir. Fakat tam bu noktada bir hata yapılıyor, çünkü aslında ıspanakta sanıldığı kadar çok demir bulunmaz. Bu efsane bir el yazısı hatasından kaynaklanmaktadır. 1870'de bir doktor ondalık işaretini yanlış yere koyduğu için, ıspanağı olduğundan on kat fazla demir içeriyor gibi göstermiş oldu.

16. Einstein matematik dersinde başarısızdı

Bu, hemen herkesin inandığı yanlış bir bilgidir. Kaynağı ise 1935 yılında yayımlanan bir makaleye dayanır. Matematik derslerinde başarısız olan pek çok öğrenci bu hikâyeden cesaret alarak kendileri için de bir umut olduğunu düşünseler de, işin aslı Einstein henüz daha çok küçükken dehasını kanıtlamıştı.

17. Yemek yanında su içilmez

Birçoğumuz yemek yerken su içmenin kilo aldıracağını düşünürüz. Ne kadar susasak da su içmeyi yemekten 1-2 saat sonrasına saklarız veya yemeğe başlamadan içeriz. Kulaktan dolma bu inancın tersine yemek sırasında su içmek kilo aldırmaz, tam tersi iştahı yatıştırmaya yardımcı olur. Yalnızca sindirim sorunu olanlar yemek sırasında su içmemeli.

18. Alexander Graham Bell telefonu icat etti

Hepimiz Graham Bell'in telefonu icat ettiği ve ilk olarak sekreteri Watson'ı aradığıyla ilgili hikâyeyi duymuşuzdur. Fakat aslında çalışan ilk telefon bundan 15 yıl önce, Alman bir mucit olan Philipp Reis tarafından icat edilmişti. "Reis Telephon" ismini verdiği bu cihazı, ilk olarak 1861'de sunmuştu. Reis Telephon, müzik notalarını oldukça net olarak, ancak insan sesini zayıf bir şekilde iletebiliyordu. İnsan sesinin tel üzerinden ilk iletiminin Reis tarafından üretilen cihazla gerçekleştirildiği su götürmez bir gerçek. Ancak buna rağmen bütün övgüyü Bell alıyor.

19. Suşi, çiğ balıktır

Suşi çiğ balık demek değildir ve tüm suşilerin içinde de çiğ balık bulunmaz. Japonların çiğ balık için kullandıkları terim "sashimi"dir. Suşi terimi ise yemeğin içindeki pilavın ekşi bir sosla birlikte hazırlanması yöntemine gönderme yapar. Pilavda kullanılan malzemelerin arasında geleneksel olarak çiğ balık kullanılıyor olabilir, ancak bu pilavda aynı zamanda pişirilmiş deniz ürünleri, balık umurtası, yumurta veya çeşitli sebzeler de bulunur. Yosuna sarılmış suşi ve diğer malzemelerden oluşan yemekler ise suşi değil "makizushi" olarak adlandırılır.

20. İlk ampul Thomas Edison tarafından icat edilmiştir

1802 yılında, Humphry Davy o güne kadar yapılmış en güçlü elektrik pilini yaptı. O yıl içinde ince bir platin tel içinden elektrik akımını geçirerek ilk ampulü elde eden Davy, bu şekilde modern ampulün atası olan bu cihazı geliştirdi. Davy platini seçmişti çünkü en yüksek sıcaklıkta eriyen metallerden biri olduğunu biliyordu.İlk ampul uzun süre dayanmadığı gibi, çok parlak ışık da vermiyordu ancak, 75 yıl sonra Edison'un ilk ticari olarak başarılı olan ampulü 1879'da üretmesinin önündeki zorlu ve engebeli yolun önünü açmıştı.

21. Uçabilen ilk motorlu araç Wright Kardeşler tarafından icat edildi

Uçak, motor ve ilk kelimeleri bir araya geldiğinde akla ilk olarak Wright Kardeşler geliyor, ancak 17 Aralık 1903'te Kitty Hawk'ta yaptıkları ünlü uçuştan 9 ay önce, Yeni Zelanda'lı Richard Pearse 31 Mart 1903 tarihinde Wright kardeşlerin tasarımından çok daha öte bir tasarımla, çift motor yerine tek motor kullanarak oldukça hafif bir uçağı havalandırmayı başarmıştı.

22. Roma'yı Neron yakmıştır

Tarihçiler yangının Neron'un politik rakipleri tarafından çıkarıldığını ve daha sonra suçu onu üzerine attıklarını düşünmektedir. Aslında Neron bir kahraman sayılırdı, yangını söndürmeye çalışmış, evsiz kalanlara yiyecek bulmuş ve şehrin yeniden tasarlanması için sağlamıştı.