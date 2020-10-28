banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda neler oluyor?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Bu mahallede her ev kırmızı-beyaz
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler
Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler

Doğduğu gün kaybettiği babasının mezarında

ADANA'DA DÜNYAYA GELDİĞİ GÜNÜ BABASINI TRAFİK KAZASINDA KAYBEDEN BEBEK HİÇ GÖRMEDİĞİ BABASININ MEZARINA YATMASI YÜREKLERİ DAĞLARKEN, GERİDE KALAN GÖZÜ YAŞLI EŞE KALAN 25 BİN LİRA BORÇTAN DOLAYI HACİZ GELDİ.

Genel 28.10.2020, 09:32
3
Doğduğu gün kaybettiği babasının mezarında

Adana’da dünyaya geldiği günü babasını trafik kazasında kaybeden bebek hiç görmediği babasının mezarına yatması yürekleri dağlarken, geride kalan gözü yaşlı eşe kalan 25 bin lira borçtan dolayı haciz geldi.

Adana’da otomobil kiralama işi yapan 28 yaşındaki M.K., 2 yıl önce L. K. ile hayatını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, anne L. K.’nın bebeğini hamileliğinin 4. ayında düşürmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Anne L. K. daha sonra ikinci çocuğuna hamile kaldı. Baba bebeğinin sağ salim dünyaya gelmesi için eşini düzenli olarak kontrole götürdü. Çift bebeğinin kız olacağını öğrenince kızlarına A.N. ismini vermeyi kararlaştırdı.

6 Temmuz günü annenin sancısı başlayınca hastaneye gitti. 7 Temmuz sabahı ise bebeğin sezaryen ile dünyaya getirilmesine karar verildi. Bunun üzerine L. K. eşi M. K.’yı arayarak bebeğine hazırladıkları çantayı kıyafetlerle birlikte getirmesini istedi. Baba bebeğini görme heyecanıyla çantayı hazırlayıp motosiklet ile yola çıktı. Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi’nde ara sokaktan ana caddeye çıkan babaya Veysel K. yönetimindeki 01 J 0157 plakalı toplu taşıma aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşüp savrulan baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada, bebek ise dünyaya geldi. Anne narkozun etkisinden kurtulup kendine geldiğinde ilk önce eşini sordu. Akrabaları eşinin öldüğünü söylemeyerek trafik kazası geçirdiğini ayaklarının kırıldığını söyledi. Baba Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Genç kadın ise hastaneden taburcu oldu. Eşini evde görmeyi beklerken genç kadına aile kocasının kaza sonrası öldüğünü söyledi. Genç kadın en mutlu gününde yıkıldı. Baba bebeğini hiç göremeden ölürken, bebekte babasını hiç göremedi. Anne şimdi her fırsatta bebeğini hiç göremediği babasının mezarına götürüyor. Bebeğin babasının mezarında uzandığı görüntüsü ise gören herkesin yüreğini dağladı. L.K. eşini kaybetmenin ve kızının babasını hiç görememesi üzüntüsüyle yaşarken bir tarafından da maddi imkansızlıklarla boğuşuyor. Eşinden 25 bin lira borç kalan genç kadın hiçbir geliri olmadığı için ne yapacağını bilemiyor. Genç kadına üstelik bu borçların bir kısmından dolayı haciz geldi. Ancak genç kadın ödeyecek gücü olmadığını ailesinin yanında kaldığını devletin kendisine 2 ayda bir olmak üzere 650 lira dul ve yetim maaşı bağladığını tek gelirinin bu olduğunu söyledi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3