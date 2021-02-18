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Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan abisi Şahin Cüceloğlu usta yazarın doktorların "sakin bir yaşam sür" tavsiyesine rağmen "Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Uzun mutsuz bir yaşam değil, kısa yararlı bir yaşam tercih ediyorum" diyerek çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Genel 18.02.2021, 12:43
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Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan abisi Şahin Cüceloğlu usta yazarın doktorların "sakin bir yaşam sür" tavsiyesine rağmen "Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Uzun mutsuz bir yaşam değil, kısa yararlı bir yaşam tercih ediyorum" diyerek çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Beşiktaş’taki evinde düşerek hayatını kaybeden 83 yaşındaki Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu abisi Şahin Cüceloğlu taziyeleri kabul etti. Yıldız Cüceloğlu’nun eşinin tabutu başında gözyaşı döktüğü görüldü. Cüceloğlu’nun ilk eşinden olan çocukları Ayşen, Elif ve Timur Cüceloğlu’nun cenazeye katılamadıkları öğrenildi.

Helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Cüceloğlu’nun tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cüceloğlu’nun cenazesi toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı’na götürüldü.

Cenazede konuşan usta yazarın abisi Şahin Cüceloğlu, "Doğan bey 6 ay önce kalp rahatsızlığı geçirdi. Kalp damarının biri yüzde 90 tıkalı, diğerleri yüzde 60-70 tıkalıydı. Stent takıldı. Doktorlar şunu tavsiye etti; ’Sen artık bu faal yaşamını bırak bir köşeye çekil. Sakin bir hayat yaşa.’ O bana dedi ki ’abi ben Türk halkına hizmet etmeyi seviyorum ve bunu yaparken mutluluk duyuyorum, içimde bir huzur oluyor. Varsın ömrüm kısa olsun ama Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Uzun mutsuz bir yaşam değil, kısa yararlı bir yaşam tercih ediyorum’ dedi. Gerçekten bu cesur kararını uyguladı. Mutlu yaşadı, mutlu şekilde öldü. Kitap yazmaya konferanslara devam etti. Televizyon programlarına çıktı. Okullarda sohbet etmeye devam etti. İnternette 2.5 milyon takipçisi var. Onlarla iletişime devam etti. Bu nedenle acım biraz daha hafifledi" ifadelerini kullandı.

Cüceloğlu’nun yengesi Şenol Cüceloğlu ise, "Çok güçlü bir sevgi bağımız vardı. Oğlumuza da onun adını verdik. Oğlum da Doğan Cüceloğlu. Ben onu 56 senedir tanıyorum. Bir gün kırmadık birbirimizi. Bütün insanlığa sevgisini verdi. Ona hep destek oldum. Bir hafta önce doğum günüydü. Konuştuk. Kendini dinç hissediyordu. Bazı hastalıklar atlattı ama bir hafta önce çok sağlıklı mutlu olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

Doğan Cüceloğlu’nun arkasında kendisini hayırla yad eden büyük kitleler bıraktığını anlatan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Özellikle daha iyi nasıl insan olabiliriz sorusu üzerine Amerkia’da ve Türkiye’de çalışmalar yapmış, onlarca makaleye kitaba imza atmış konuşma ve seminerleri ile insanlarımızın ruh dünyasına gönlüne hitap edebilmiş kıymetli bir bilim insanıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Her zaman dünyaya açık ama yerli ve mili bir insandı. İnşallah fikirleri yaşamaya devam edecek. Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini ailesine ilettim. Allah mekanını cennet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, Cüceloğlu ile tanışıklığın ötesinde birlikte mesaisinin olduğunu anlatarak, "Kendisinin hatırasına büyük hürmetimiz vardı. Öğrencilik dönemimizden itibaren bize öncülük yapan, eğitim alanında psikoloji alanında yetişmemizde büyük katkısı olan büyüğümüz. Nadir bir şahsiyet olarak insanları kalbi ile görebilen şahsiyet. Daha önce kalp rahatsızlığı geçirmesine rağmen, doktorların sakin bir hayat tavsiyesine rağmen kendisi ’bu millete hizmetten asla geri durmayacağım’ diyerek buradaki gücünü öncülüğünü gösterdi. Bize bin yıllık bir irfandan süzülen bir ayna tuttu. O aynada kendimizi görebilmemiz için anne, baba, çocuklar, öğretmenler olarak ’işte burası şu taraf’ diyerek yön gösteren, bu çalışmalarında her şeyin iyi tarafını gören, karamsarlığı reddeden, insanlara umut aşılamayı somut olarak ortaya koyabilen çok özel bir kişilikti. Kendisinin hatırasını yaşatmak bizim ödevimizdir. Kendisinin ortaya koyduğu eserleri insanlara hizmete devam edecek olması, dualarımızda yaşayacak olması bizim küçük bir tesellimiz. İnsanın beşerlikten insanlığa giden yolculuğunda bir yol haritası sunan kişilerle tanışması özel bir durum. Doğan hocamız öyle biriydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.
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