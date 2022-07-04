banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğalgazı olmayan mahallenin sakinleri sokağa döküldü. İlçede bir mahalleye doğalgaz verilirken, hemen karşısındaki mahalleye doğalgaz hattı döşenmeyince mahalleli isyan etti.

Genel 04.07.2022, 12:13
Doğalgaz verilmeyen mahalle halkı sokağa döküldü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğalgazı olmayan mahallenin sakinleri sokağa döküldü. İlçede bir mahalleye doğalgaz verilirken, hemen karşısındaki mahalleye doğalgaz hattı döşenmeyince mahalleli isyan etti.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde doğalgaz firması tarafından bir mahalleye doğalgaz hattı döşendi. Karşıda bulunan Kale Mahallesi halkıda kendilerine doğalgaz gelecek ümidiyle beklerken bir türlü mahalleye hat döşenmedi. Mahallelide son çare olarak sokağa dökülerek kendilerine doğalgaz gelmesini istediklerini belirterek açıklamalarda bulundular. Kapılarının önünden geçen doğalgazın kendilerine verilmediğini belirten mahalle halkı, şimdi yetkililerden bir çözüm bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Kamil Kapu isimli vatandaş, “Kale Mahallesi sakinleri olarak karşı mahalleye doğalgaz geldi karşısındaki mahalleye, kale mahallesine girmiyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bir sebep olmalı biz mahalle sakinleri olarak toplandık yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
29°
açık