Son Dakika
Doğalgaz müjdesi verilen Karadeniz’de balıkçılar “Vira bismillah" dedi
1 EYLÜL AV YASAĞININ KALKMASIYLA BİRLİKTE ZONGULDAK’LI BALIKÇILAR “VİRA BİSMİLLAH” DEDİ.
Genel 01.09.2020, 01:01
3
1 Eylül Av yasağının kalkmasıyla birlikte Zonguldak’lı balıkçılar “Vira Bismillah” dedi.
1 Eylül av yasağını kalkmasına saatler kala tüm hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 1 Eylül itibariyle “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı. Bu seneden umutlu olan balıkçılar heyecanla denize açılacak saati beklediler. Saatler 00:00 olmasıyla denize açılarak nasiplerini aradılar.
Denize açılmadan son hazırlıklarını yapan balıkçılar yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Güzel bir sezon olmasını dileyen balıkçılar “Bu balıkçı sezonu hayırlı olsun herkese Allah herkese bol kazanç nasip etsin. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun Karadeniz’den doğalgaz çıkarttı. İnşallah bizde ekmeğimizi yeriz bu sene güzel bir sezon olur” şeklinde konuştu.
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25