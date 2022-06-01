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Doğal gazda mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belli oldu

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belli oldu.

Genel 01.06.2022, 01:12
Doğal gazda mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belli oldu

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belli oldu.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeler yayımlandı. Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira ve elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

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