Doğal gaz işleme tesisinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu

Zonguldak’ta doğalgaz işleme tesisi inşaatının bulunduğu alanı inceleyerek bilgi alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte açıklamalarda bulundu.

3 bin 500 dönümlük alan üzerinde tesislerin inşa çalışmalarının sürdüğünü aktaran Fuat Oktay, 170 kilometrelik mesafeden yerin metrelerce altına döşenecek borularla Karadeniz’de keşfedilen gazın işleme tesisine ulaştırılacağını buradan da işlenerek ana hatta aktarılacağını açıkladı.

Oktay, "3 bin 500 dönümlük alan dedik. Oradan gelen doğalgazın burada arıtma işleminin yapıldığı glikol varsa ayrıştırıldığı, suyun ayrıştırıldığı, kurutulduğu sonrasında da basıldığı alan. Hamdolsun bu burası da plana göre devam ediyor. Şu anda bu işlemlere baktığımızda 6 bin ayrı faaliyet var. Eş zamanlı yürütüldüğü büyük bir projeden bahsediyoruz. Dünya ölçeğinde bir proje. Niye dünya ölçeğinde diyorum. Bu ölçekteki bir projenin hayata geçirilmesi dünyadaki uygulamalara baktığımızda ortalama 6-7 yıl diye biliyoruz. 5 yıla indiğinde çok başarılı projeler. Halbu ki biz kısmet olursa 2-2,5 yıl gibi bir sürede hamdolsun bunu üretimden yani yer altındaki gazın çıkartılmasından ana hatta basılması da dahil 2,5 yıl gibi sürede tamamlayacağız. Bunun için 6 bin ayrı faaliyet devam ediyor" dedi.

2023’te vatandaşlarımız gazı kendi mutfaklarında yakacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz’den çıkartılan gazın vatandaşların kendi evlerinde kullanılacağı müjdesini de hatırlatarak "Türkiye’deki her bir vatandaşımıza bunun 2023’ün ilk çeyreğinde burada çıkarılan Karadeniz’de çıkarılan gazın kendi mutfaklarında açtıkları zaman yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek isterim. Bunu da tüm gönül rahatlığıyla veriyorum. Ekip muhteşem, proje muhteşem. Beyin göçünün geriye döndüğü bir projeyi de görüyoruz. 100’ütn üzerinde mühendisimiz ve yöneticimiz bu alanda dünya ölçeğinde kendi alanında uzman ve Türkiye’ye döndü. Bu projeyi devam ettiği büyük bir projeden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

"TPAO ile 60 yıl sonrasında geldiğimiz aşama belli"

Oktay, Adnan Menderes döneminde kurulan TPAO’nun önemine dikkat çekerek "TPAO şu anda dünya ölçeğinde bir firma. Herkesin birlikte çalışmak istediği bir firma. 1954’te kuruldu. Adnan Menderes’in ekibiyle arkadaşlarıyla kurduğu bir proje. 27 Mayıs’ın yıldönümünü dün yaşadık. Vesayet rejimlerinin nelere mal olduğunu sahadan bir kez daha görüyoruz. 60 yıl sonrasındaki geldiğimiz aşama belli. Herkesin üzerine koyarak geldiği aşama. Ne yazık ki o günkü dar görüşlü ve vesayet odaklı sistemlerin bunu bile göremediği bir yapıdan hamdolsun buradan rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimize bir kez Allah’tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.