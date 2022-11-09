Doğal gaz boru hattının havasını tazyikli su ile aldılar

Erzurum’un Oltu ilçesinde doğal gaz boru hattının havasını almak için görevliler boruya tazyikli su verirken, sürücüler araçlarını suyun altına çekip yıkadı.

Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi Narman yolu üzerinde bir anda gökyüzüne fışkıran tazyikli suyu gören sürücüler, araçlarını suyun altına çekip ücretsiz yıkadı. 50 metreye yükselen suyu görenler şehir su şebekesinin patladığın zannederken, gerçek başka çıktı. Yapımı tamamlanan Oltu-Narman doğal gaz boru hattını denemek ve havasını almak için tazyikli su verildiği ortaya çıktı. Yaklaşık yarım saat akıtılan su daha sonra kapatıldı.