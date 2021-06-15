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Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi

İstanbul Havalimanı Haziran ayı Güvenlik Komisyonu Toplantısı’nda doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda yapılabilecek işlemler ve depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi kararlar alındı.

Genel 15.06.2021, 13:10
Doğal afet durumunda alınacak önlemler değerlendirildi

İstanbul Havalimanı Haziran ayı Güvenlik Komisyonu Toplantısı’nda doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda yapılabilecek işlemler ve depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi kararlar alındı.

İstanbul Havalimanı Haziran ayı olağan Güvenlik Komisyonu Toplantısı Video Konferans aracılığıyla, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İstanbul Havalimanı’nda görev yapan resmi ve özel kurum/kuruluş yöneticileri katıldı. Olağan genel toplantıda İstanbul Havalimanı’ndaki genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra doğal afetlerin meydana gelmesi durumunda yapılabilecek işlemler ve depreme hazırlık çalışmaları kapsamında bir dizi kararlar alındı.
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