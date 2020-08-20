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Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor

OSMANCIK İLÇESİNDE BOLCA BULUNAN ÇOBAN ÇÖKERTEN BİTKİSİNİ KENDİ SAĞLIĞI İÇİN TOPLAMAYA BAŞLADIĞINI BELİRTEN İSMAİL KAVAK, KULLANIMDAN SONRA RUHSAL VE DUYGUSAL AÇIDAN ZİNDELİK KAZANDIĞINI BELİRTTİ.

Genel 20.08.2020, 13:55
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Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen “çoban çökerten” bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Afrodizyak etkisi bulunan bitkinin kilosu ise 80 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Hormon üretimi için kullanılan çoban çökerten, tıbbın ham maddeleri arasında da yer alıyor.

Osmancık ilçesinde bolca bulunan çoban çökerten bitkisini kendi sağlığı için toplamaya başladığını belirten İsmail Kavak, kullanımdan sonra ruhsal ve duygusal açıdan zindelik kazandığını belirtti. Vücudun direncini artıran şifalı bir bitki olduğunu belirten Kavak, “Bu bitkinin Çin’de yüzyıllardır alternatif tıpta kullanıldığını biliyoruz ama Anadolu’da pek bilinmiyor. Uzmanlar tarafından söylenen en önemli faydaları, kadınlarda rahim ağzı kanseri, düşük yapma riskini azaltması, hormon dengesini kurması, menopoz döneminde olan sorunların azaltılmasını sağladığı, erkeklerde ise testosteron hormonunu arttırması, andropozun etkilerini azaltması olarak biliniyor. Yine afrodizyak etkisi dolayısıyla da uzmanlarca destekleyici bitki olarak tavsiye ediliyor. Şeker hastalarında damar tıkanıklığında faydalı olduğu, yüksek tansiyon hastalarında ise dengeleyici olduğu biliniyor” dedi.

"Kullanımını bilmeyenler uzman görüşü alsın"

Etkili bir bitki olduğundan dolayı kullanımını bilmeyenlerin kesinlikle uzman görüşü alması gerektiğini belirten Kavak, “Böbrek taşım 1,5 santimetre civarındaydı. 2019 yılı Ekim ayında bu bitkiyi toplamaya ve kendi üzerimde kullanmaya başladım. Nisan 2020’de böbrek taşımın filmini çektirdiğimde taşın 7 mm düştüğünü gördüm. Doktoruma bunu söylediğimde ‘o bitkiden bana da getir. Tüm doğal ilaçlarda olduğu gibi kullanımını bilmediğiniz zaman riskler oluşturabilir. Her şeyi ölçü ve kararınca kullanacağız” diye konuştu.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 80 TL’den satışa sunuluyor

Doğada kendiliğinden yetişen bitkinin kilosunun internette satışının 80 ila 100 TL arasında değiştiğini dile getiren Kavak, bitkinin söküm ve kullanım aşamasını da anlattı. Dikenli bir bitki olması dolayısıyla söküm işleminde sert tabanlı bir ayakkabı ve eldiven tercih ettiğini belirten İsmail Kavak, “Çoban çökerten bitkisi toprakta yayılarak büyüyor. Dikenleri tohumdur ve söküm aşamasında köklere zarar vermeden gövdesinden kesiyorum ki bir sonraki sene gene yetişsin. Bu bitkinin altından daha değerli olduğunu söyleyebilirim. İnternette kilosu kargo hariç 80 liradan başlıyor, kargo ile birlikte kilosu 120 TL’yi buluyor. Daha temiz ve daha organik olduğu için ben almak yerine kendim toplamayı tercih ediyorum. Söküm aşamasından sonra topladığım bitkileri bir gece sirkeli suda bekletiyorum, çünkü doğada olduğu için toz, duman, araba egzoz gazından etkilenebiliyor. Sirkeli suda beklettikten sonra ertesi gün bol su ile yıkamaya devam ediyorum. Daha sonra börek makasıyla 1 santimetre olmak üzere kesiyorum ve güneş ışığında kurutmaya alıyorum. Kullanımında ise sadece bir tutam su bardağına alarak üzerine sıcak su ilave ederek demlendikten sonra 20 gün kullanıyorum. 20 günün sonunda 10 gün ara veriyorum. Devamlı içildiği takdirde uykusuzluk, anksiyete ve stres yaptığı biliniyor. O yüzden 10 gün ara verilmesi tavsiye ediliyor” ifadelerini kullandı.

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