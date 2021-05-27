Doğa’da ayrılık

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yönetimi, Genel Müdür Ali Rıza Lüle’nin görevinden ayrıldığına dair kamuoyu paylaşımı yaptı.

Yapılan paylaşım şu şekilde;

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yönetimi olarak, Genel Müdürümüz Sayın Ali Rıza LÜLE’nin 27 Mayıs 2021 tarihi itibari ile görevinden ayrıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaşırız.

En zorlu süreçlerde, kurumun bütünlüğünü dirayetle koruyan, her zaman kendini Doğa Koleji ailesinin bir ferdi olarak göreceğini vurgulayan Sn. Ali Rıza Lüle’ye, değerli katkı ve hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, başarılı kariyerinin devamını dileriz.

İTÜ ETA Vakfı

Doğa Koleji Yönetim Kurulu