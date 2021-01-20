Doğa harikası Aydınpınar Şelaleleri buz tuttu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşler, yaz aylarında doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlayan Aydınpınar Şelaleleri’nin donmasına neden oldu.

Düzce şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşan Aydınpınar Şelalesi, donmasıyla birlikte sularını buz sarkıtlarına teslim etti. Şelalenin donmuş sularını görmeye gelen vatandaşlar, yazın olduğu gibi kışın da ortaya çıkan güzel manzarasını izleyerek dinlendiklerini kaydetti. Özellikle şehrin yoğunluğundan sıkılan İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi illerden yerli turistlerini ağırlayan Düzce’nin ormanları içindeki yüzlerce gizli güzelliği barındıran Aydınpınar Şelaleleri, Aydınpınar köyünde bulunuyor. Arka arkaya dökülen 5 şelaleden oluşan Aydınpınar Şelaleleri, 4 mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgede Gürgen, meşe, kestane gibi karışık orman ağaçları arasında foto safari, çadır kampı ve trekking gibi aktiviteler de yapılabiliyor.