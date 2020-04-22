Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98508
ALTIN
381.854
DOLAR
6.9924
STERLİN
8.6575
EURO
7.6069

Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”

COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN DR. YAVUZ KALAYCI'NIN KIZLARINA BİR YARDIM ELİ DE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN’DAN GELDİ. AYDIN, “SAĞLIK ORDUMUZUN KAHRAMAN BİR NEFERİNİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR” DEDİ.

Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”

COVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN DR. YAVUZ KALAYCI'NIN KIZLARINA BİR YARDIM ELİ DE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN’DAN GELDİ. AYDIN, “SAĞLIK ORDUMUZUN KAHRAMAN BİR NEFERİNİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR” DEDİ.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:54
1281 Okunma
Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur”

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın kızlarına bir yardım eli de İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’dan geldi. Aydın, “Sağlık ordumuzun kahraman bir neferinin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur” dedi.

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, ölmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" mesajını sosyal medyadan okuduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın; “Arkadaşlarım sosyal medyada rahmetli Dr. Yavuz Kalaycı’nın mesajını bana okuduklarında yüreğime adeta bir hançer saplandı. Hemen aileye ulaşmak adına girişimlerde bulunduk. Bu yavrularımız bizim de artık bir evladımız. Biliyorum tüm Türkiye’nin hayırseverleri bu yavrularımız için adeta seferber oldu. Ben de 45 yıllık bir eğitimci ve de babayım. Bu evlatlarımızın eğitim hayatlarında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Kahraman sağlık ordumuzun neferlerinden biri olan Dr. Yavuz Kalaycı’nın vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur” dedi.

İstanbul’da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Yavuz Kalaycı’nın, korona virüse bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Anne ve babasını da 10 gün önce aynı sebepten kaybettiği öğrenilen Dr. Yavuz Kalaycı’nın, son isteği ise yürek burkmuştu. "Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek hayata veda eden Kalaycı’nın mesajı, meslektaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Son Güncelleme: 22.04.2020 13:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan’ı kutladı
SAHUR VE İFTAR İÇİN DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
SAHUR VE İFTAR İÇİN DENGELİ BESLENME ÇOK ÖNEMLİ
İstanbul’da pide fiyatları belli oldu
İstanbul’da pide fiyatları belli oldu

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim