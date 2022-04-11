DMW Genel Başkanı Bozçelik, “ESİB projesinden son derece umutluyuz”

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, “DMW olarak TESK ile yaptığımız protokolle TSB ana sponsorluğunda ESİB projesinde birçok sigorta Şirketi ile ESİB projesinin vücut bulması ve sahiplenilmesi, esnafımız nezdinde karşılık bulmasından son derece umutluyuz” dedi.

TESK ile yaptıkları protokolle TSB ana sponsorluğunda ESİB projesinde birçok sigorta Şirketi ile ESİB projesinin vücut bulması ve sahiplenilmesi, esnafın nezdinde karşılık bulmasından son derece umutlu olduklarını belirten Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Genel Başkanı Bozçelik, “Esnafımız ülkemizin en kadim ve en yaygın meslek grubu olarak milletimiz nezdinde oldukça kıymetli bir yere sahip. Esnafımızın hak ve sorumluluklarını kurumsallastiran en üst örgüt olan TESK de bu anlamda ülkemiz ekonomisinde önemli bir role sahip. Bu vesile ile esnafımızın gelişiminde ve kurumsallaşmasına önderlik eden, ahiliğin bir nevi babası sayılan Bendevi baskanima da sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

Bozçelik, “Son yıllarda covid ve doğal afetler ile sarsılan tüm insanlık ve özellikle ülkemiz büyük bir sınav veriyor. Bu sınav içerisinde esnafımızın da en küçük ticaret esbabi olarak sorun ve sıkıntıları da had safhaya ulaştı. Esnafımızın bu sorunlarına çare olan unsurlardan birisi de elbette ki sigortacılık. Esnafımızın olası riskler karşısında sigorta sayesinde gücünü koruması büyük bir şans. Fakat sigortalanma payına bakılınca esnafisimizin bu anlamda sigortaya halen çok yakın olmaması sebebiyle ESİB projesi gibi projeler önemli bir misyonu üstlenmek zorunda. DMW olarak TESK ile yaptığımız protokolle TSB ana sponsorluğunda ESİB projesinde birçok sigorta Şirketi ile ESİB projesinin vücut bulması ve sahiplenilmesi, esnafımız nezdinde karşılık bulmasından son derece umutluyuz. Zira eğitimler sayesinde esnafımız sigorta ürünleri konusunda kafasında ki sorulara cevaplar bulurken ürünleri satın alma konusunda isteği de artmış olacak. Sigortalanma oranı arttıkça riskler karşısında esnafımız daha güçlü ayakta kalacaktır. Sigortacılığın sadece oto sigortalarından ibaret olmadığı; konut, işyeri sigortalarının esnaf için çok önemli olduğunu, ferdi kaza sigortaları ile hayatı durumlarda önemli bir destek alınacağını esnafımız daha iyi anlayacaktır. İşte ESİB böyle bir misyon ile esnafımıza can suyu olacak ve ülkemizin büyük kıymeti olan bu meslek grubuna değer katacaktır” diye konuştu.

TESK Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’e de teşekkürlerini sunan Bozçelik, “Esnafımız ve sigorta şirketleri ESİB projesinde buluşmaya ve sinerji yaratmaya devam etmelidir” ifadelerine yer verdi.(ME