DKMP’den Konya’daki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne denetim

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP), 53 veteriner hekimden oluşan heyetle Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne resmi kontrol ve denetim gerçekleştirdi.

Milli Parklardan yapılan açıklamada “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Başkanlığında, ilgili kurum temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan bir heyetle 27 Kasım 2022 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde resmi kontrol ve denetimde bulunulmuştur. Hayvan Bakımevi’ndeki can dostlarımızın yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmemiştir. Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğu saptanmıştır. Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda, tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 Sayılı Kanun kapsamında Hayvan Bakımevlerinin denetimleri, Genel Müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.