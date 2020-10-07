Diziler yemeni fiyatını artırdı
KAHRAMANMARAŞ’TA KİMYASAL MADDE KULLANILMADAN TAMAMEN DOĞAL DERİLERDEN ÜRETİLEN YEMENİ AYAKKABILAR YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR.
Kahramanmaraş’ta kimyasal madde kullanılmadan tamamen doğal derilerden üretilen yemeniler yoğun ilgi görüyor. Yemenici Hakan Kopar, son dönem dizilerde yaygın kullanılan yemenilerin fiyatların artmasına neden olduğunu söyledi.
Tarihi kapalı çarşı esnafından 2 çocuk babası Hakan Kopar (49), ayakların daha sağlıklı olmasını isteyenlerin, Türk kültürünün olmazsa olmazlarından yemeniyi tercih ettiğini söyledi.
Fiyatı 120 TL ile 160 TL arasında değişen yemenilerin yoğun ilgi gördüğünü, Almanya’dan da çok fazla sipariş aldığını belirten Kopar, “Bu iş tamamen el sanatı ile yapılan bir iştir. Yemeninin yapımında kullanılan deriler çok önemlidir. Deriler ve kullanılan malzemeler tamamen doğal olmalıdır. Doğal deriler kullanılmazsa yemeni, yemeni olmaz. Son günlerde yemeniye ilgi çok fazla. Özellikle İstanbul, İzmir ve Almanya’dan çok fazla talep var. Renk renk olan modellerimizin fiyatı 120-160 arasında değişiyor. Bu artışın sebebi ise dizilerde yemenilerin çok fazla kullanılmaya başlanılmasıdır. Yemeniler, kente gelen üniversite öğrencilerinin vazgeçilmezleri oldu” dedi.
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