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Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN DÜĞÜN SALONLARI, 'YENİ TİP DÜĞÜN' PROVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SALONLARDA MASALAR VE SANDALYELER SOSYAL MESAFE KURALI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YERLEŞTİRİLİRKEN HALAY DA YİNE SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE ÇEKİLDİ. DÜĞÜNÜN GİRİŞİNDE VATANDAŞLARA MASKE DAĞITILIRKEN, ELLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ.

Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası

KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILAN DÜĞÜN SALONLARI, 'YENİ TİP DÜĞÜN' PROVASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SALONLARDA MASALAR VE SANDALYELER SOSYAL MESAFE KURALI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YERLEŞTİRİLİRKEN HALAY DA YİNE SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE ÇEKİLDİ. DÜĞÜNÜN GİRİŞİNDE VATANDAŞLARA MASKE DAĞITILIRKEN, ELLERİ DE DEZENFEKTE EDİLDİ.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:09
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Diyarbakır’da ’yeni tip düğün’ provası

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan düğün salonları, ’yeni tip düğün’ provası gerçekleştirildi. Salonlarda masalar ve sandalyeler sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak yerleştirilirken halayda yine sosyal mesafe kuralına göre çekildi. Düğünün girişinde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi.

Diyarbakır’da bir düğün salonu, korona virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında ’yeni tip düğün’ provası gerçekleştirdi. Düğünde vatandaşlara maske dağıtılırken, elleri de dezenfekte edildi. Korona virüs nedeni ile alınan tedbirlerin kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler, salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Gelin damat ile sosyal mesafe kurularak halaylar çekildi, kına yakıldı, nikah kıyıldı. Daha sonra sosyal mesafeden genç çifte takılar da takıldı. Örnek teşkil eden ’yeni tip düğün’ provası vatandaşların beğenisine sunulacak.

"Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı"

Düğün salonu işletmecisi Suphi Güneş, önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğuna dikkat çekerek tedbirleri aldıklarını ve örnek düğün provasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Güneş, "Her şeyden önce bizler için sağlık önemli, maalesef Türkiye’ye bir salgın geldi. Bizde düşündük çalıştık, vatandaşlarımıza nasıl bir hizmet sunarız diye, dezenfektan, maske ve sosyal mesafeyi koruyabilecekleri şekilde dizayn ettik. Bugün örnek bir düğün provası yaptık. Başarılı geçti, biz düğün salonuna fabrika olarak bakıyoruz. Neden diye sorarsanız gıda, beyaz eşya, mobilya, altıncı, bizim salonda 500 insana istihdam sağlıyoruz fabrika olarak bakmak lazım. Bu fabrika kapalı olduğu için bu kadar insan işsiz, düğün sezonu zamanı inşallah Ramazan Bayramı’ndan sonra bu salgın biter biz tekrardan hizmetimizi sunmaya çalışırız" dedi.

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