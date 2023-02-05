Diyarbakır’da mahsur kalan vatandaşların imdadına belediye ekipleri yetişti

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi ekipleri, Karacadağ bölgesinde kar nedeniyle kapanan yolları açarak doğum sancıları artan kadın ile 90 yaşındaki diyaliz hastasının sağlık ekiplerince şehir merkezindeki hastalara ulaştırılmasını sağladı.

Merkez Bağlar ilçesine bağlı olan Karacadağ bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Teyakkuz halinde bulunan Bağlar Belediyesi ekipleri bir yandan ulaşımın aksamaması için çalışmalar yürüttü, öte yandan hamile kadın ile diyaliz hastasının hastaneye ulaştırılmasına öncülük etti.

Doğum sancıları artan kadın ve 90 yaşındaki diyaliz hastası hastaneye sevk edildi. Kar yağışının etkili olduğu kırsal yerleşim yerlerinin başında Karacadağ Mahallesi geliyor.

Komderesi Mezrası’nda doğum sancıları artan hamile kadın, yolun kardan kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Bağlar Belediyesi ekipleri yolu açtı, 112 Acil Servis’e ait ambulansla taşınan hamile kadın şehir merkezindeki Kadın ve Doğum Hastanesi’ne sevk edildi.

Alçimen Mezrası’nda durumu ağırlaşan 90 yaşındaki diyaliz hastası da kapanan yolun belediye ekiplerince açılmasıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Alatosun-Kırkkoyun mahalleleri arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 araç mahsur kaldı. Bölgeye gelen Bağlar Belediyesi ekipleri, önce yolu açtı, ardından da jandarma ekipleriyle beraber vatandaşların evlerine ulaştırılmasını sağladı. Karacadağ bölgesinde kara saplanan araçlar, belediye ekiplerince halatla çekildi.

Merkezdeki çalışmaları sahada yerinde takip ederek direktifler veren Başkan Beyoğlu, kırsaldaki çalışmaları da telefonla takip ederek talimatlar verdi. Başkan Beyoğlu, yürütülen özverili çalışmalar nedeniyle belediye ekiplerini tebrik etti. Beyoğlu, "Bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hem merkezde hem kırsalda aralıksız çalışıyoruz. Karacadağ’da mahsur kalan birçok vatandaşımızın ve kara saplanan araçların kurtarılmasını sağladık. Bunların arasında hasta vatandaşlarımız da mevcut. İlçemizde kar yağışı duruncaya kadar bize uyumak ve durmak yok. Nerede sorun ve ihtiyaç varsa orada olacağız " diye konuştu.