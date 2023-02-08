Diyarbakır’da depremzedeler için kurulan çadır kentler dron ile görüntülendi

Diyarbakır’da depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan çadır kentler dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyülüğündeki depremler sonrası Diyarbakır’da 7 noktada enkaz meydana geldi. Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılaması için bölgede çadır kentler kuruldu. Enkaz bölgeleri ve Sümerpark Sosyal Yaşam Alanı, Selahattin Eyyubi Kent Meydanı ve Nevruz Park çadır kent alanları dron ile havadan görüntülendi.