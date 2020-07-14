Diyarbakır’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz
DİYARBAKIR'DA, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE KENT GENELİNDE VE İLÇELERDE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK.
Diyarbakır’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kent genelinde ve ilçelerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Müyesser Güzel, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Minür Karaloğlu’nun talimatıyla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşların anma etkinliklerine rahatlıkla katılabilmesi için toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz günü korona virüs tedbirleri de alınarak gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
İlçelerde ücretsiz olacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinatörü Şevket Toprak ise, talimatlar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını fakat korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüslerin gün boyu hizmet vermesi için ek seferler yapacaklarını belirterek, kent geneli ile ilçelerinde ücretsiz olacağını aktardı.
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