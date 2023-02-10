Diyarbakır’da 101 saat sonra anne ve oğlu kurtarıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Hisami Apartmanı’nda enkaz altında kalan anne Sabahat ve oğlu Serhat Varlı, 101 saat sonra deprem enkazından sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinin Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı’nda enkazında ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu enkaz altından anne Sebahat ve oğlu Serhat Varlı, 101 saat sonra sağ çıkarıldı. MEB AKUB ekibinden Şeyhmus Çelik, “Ayaklarımız şu an yere basmıyor. Harika hissediyoruz. Çok zor şartlarda çalışmamıza rağmen hiçbirimiz bir yorulma yok. Bütün yorgunluğumuzu aldı. Dünyada duyulabilecek en güzel sesi duyduk.” dedi.

“Neler hissettiniz?” sorusuna cevap veren Çelik, “İlk aşamada sesin zihnimden geldiğini düşündüm. Gerçekten çok denedik, karşılığını alamadığımız zaman oldu ama bu sefer karşılığını aldık. İkinci seslenmesinde ‘buradayım’ demeye çalışıyordu. Onu ve çocuğunu çok şükür sağlık ekiplerine teslim ettik. AFAD’a, UMKE’ye, Diyarbakır MEB AKUB Birliği’ne, gönüllülere hepsine çok teşekkürler. Muhteşem hissediyoruz.” diye konuştu.

"Çocuğun ilk sesi ne oldu?" sorusuna cevap veren Çelik, “Biz hep umutluyduk, biz hep umutluyuz, hala umutluyuz, hala çalışıyoruz. Şuan da köpekler çalışıyor, aramaya devam ediyor. İnanıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.” ifadelerinde bulundu.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.