Diyarbakır şehir merkezinde demir yolu geçişleri artık daha güvenli

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ilinde bulunan demir yolu üzerinden kontrolsüz; araç ile yaya geçişini önlemek ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilmesi için uygulanacak ihata projesi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır ili demir yolu güzargahında uygulanacak ihata projesiyle ilgili bazı basın kuruluşlarında çıkan yanlış haberler dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

Ağustos ayı içerisinde Diyarbakır Valisi Başkanlığında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle esnafının katılımı ile demir yolu aracıyla güzergâh üzerinde uygulanacak ihata projesinin yerinde anlatıldığı ve katılımcılardan olumlu destek alındığı belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Diyarbakır ilimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı merkezde demir yolu üzerinden kontrolsüz; araç ve yaya geçişleri, demir yoluna yapılan araç parkları, hat boyunca kurulan pazaryeri gibi sebeplerle kazalar oluşmakta, can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. Bu kazaların önüne geçilebilmesi için farklı tarihlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası demir yolu emniyetinin sağlanması amacıyla yolun ihata içine alınmasını TCDD 5. Bölge Müdürlüğümüzden yazı ile talep etmişlerdir. 5. Bölge Müdürlüğümüz vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yapılacak düzenlemeyi projelendirmiş, Ağustos ayı içerisinde Diyarbakır Valimizin Başkanlığında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle esnafının katılımı ile demir yolu aracıyla güzergâh üzerinde uygulanacak ihata projesi yerinde anlatılmış ve katılımcıların olumlu desteği alınmıştır. İnşa edilecek ihata beton zemin üzerine 160 cm yüksekliğinde panel tel çit olarak uygulanacaktır. Basına yansıyan gerçek dışı iddialarda ifade edildiği gibi bir duvar örülmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Proje kapsamında 10 kilometrelik hat kesiminde zorluk yaşanmaması için toplamda 16 adet geçit vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Bunlar; 6 adet hemzemin geçit, 2 adet alt, 1 adet üst geçit ile proje hazırlıkları devam eden 7 adet yaya üst geçidinden ibarettir. Proje devam ederken vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla çeşitli yerlerde kontrollü yaya geçişleri belirlenmiştir. Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde, sanayi sitesi kullanıcılarının ve esnafın ihtiyaç ve taleplerine yönelik yaya ve araç geçişleri için hemzemin geçit bulunmaktadır. Haberde bahsi geçen şehrin duvarla ikiye bölünmesi ve jiletli çit telinin aksine, yapılan panel tipi ihatayla halkımızın can ve mal kayıplarının önüne geçilecektir.”