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Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 31 İLDE HAFTA SONU İÇİN UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DİYARBAKIRLILAR UYDU.

Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 31 İLDE HAFTA SONU İÇİN UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DİYARBAKIRLILAR UYDU.

18 Nisan 2020 Cumartesi 11:16
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Diyarbakır kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakırlılar uydu. Kentte cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin boş hali drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken şehrin en işlek noktaları boş kaldı. Bu anlar drone ile havadan görüntülenirken, kısıtlama kapsamı dışında tutulan vatandaşların işlerine gitmek için sokağa çıktığı görüldü.

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